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У Туреччині підвищили максимальний рівень цін на авіаквитки по країні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині підвищили максимальний рівень цін на авіаквитки по країні

У Туреччині підвищили максимальний рівень цін на внутрішні перельоти: із 1150 до 1650 лір. Це сталося після збільшення податків та зборів у країні.

Вперше граничну ціну на переліт в один бік економ-класом усередині Туреччини запровадили у 2013 році, тоді вона становила 299 лір. 2017 року вартість збільшилася до 352 лір, до кінця 2021-го — до 499 лір, на початку 2022-го — до 599 лір, а потім різко підвищилася до 1150 лір. Нинішнє зростання становить 43%.

Авіакомпанії, які здійснюють внутрішні рейси Туреччиною, вже відреагували на це рішення: наприклад, у системі бронювання Turkish Airlines відразу ж з’явилися квитки зі Стамбула до Ізміру за 1650 лір.

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