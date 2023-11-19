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У Стамбулі через негоду скасовано всі авіарейси

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Стамбулі через негоду скасовано всі авіарейси
© Asiagate

Турецькі авіакомпанії Turkish Airlines і Pegasus через негоду в Стамбулі скасували загалом 143 авіарейси, заплановані на сьогодні, 19 листопада.

Нагадаємо, вчора нацперевізник Turkish Airlines скасував близько 40 внутрішніх та міжнародних авіарейсів, а Pegasus – 44 рейси через погіршення метеоумов.

Сьогодні Turkish Airlines скасувала 82 рейси з Нового аеропорту (IST) та 23 рейси з аеропорту ім. Сабіхі Гьокчен (SAW). Лоукостер Pegasus повідомив про відміну 38 рейсів з аеропорту ім. Сабіхі Гьокчен.

Пасажирам рекомендується уточнювати статус рейсів заздалегідь.

Нагадаємо, на вихідні синоптики оголосили «помаранчевий» рівень метеонебезпеки в Стамбулі через ураган, швидкість вітру в якому сягатиме 110 км/год, і потужні зливи. Зараз у Стамбулі йтиме дощ, який закінчиться лише в понеділок. Влада закликає мешканців міста та туристів бути обережними через ризик повеней та проблем з транспортом.

При цьому ураган очікується і в інших районах Туреччини – від провінції Денізлі до Ерзурума, а також курортної Анталії.

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