Як повідомляє TRT Haber, турецький нацперевізник Turkish Airlines посилив вимоги до пасажирів, які прямують до країн Латинської Америки — Венесуели, Мексики, Колумбії, Куби та Бразилії.

Згідно з новими правилами, пасажирів без багажу, без броні готелю чи зворотного квитка, а також пасажирів, чий транзитний рейс займає понад 24 години, не будуть допущені на борт, незважаючи на дотримання ними паспортних та візових вимог.

Перевірки дотримання нових вимог проводитимуться під час допуску на рейс. Авіакомпанія посилається на відповідні вимоги країн, що приймають.