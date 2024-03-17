Всі розділи
ГоловнаТуреччинаTurkish Airlines посилив вимоги до пасажирів
ТуреччинаТуризм

Turkish Airlines посилив вимоги до пасажирів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Turkish Airlines посилив вимоги до пасажирів
Photo by Alireza Akhlaghi on Unsplash

Як повідомляє TRT Haber, турецький нацперевізник Turkish Airlines посилив вимоги до пасажирів, які прямують до країн Латинської Америки — Венесуели, Мексики, Колумбії, Куби та Бразилії.

Згідно з новими правилами, пасажирів без багажу, без броні готелю чи зворотного квитка, а також пасажирів, чий транзитний рейс займає понад 24 години, не будуть допущені на борт, незважаючи на дотримання ними паспортних та візових вимог.

Перевірки дотримання нових вимог проводитимуться під час допуску на рейс. Авіакомпанія посилається на відповідні вимоги країн, що приймають.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Авіакомпанія Turkish Airlines запроваджує новий бізнес-клас у своїх літаках

Туреччина
Як повідомляє портал Еxecutive Тraveller, турецький нацперевізник Turkish Airlines...

У Стамбулі через негоду скасовано всі авіарейси

Туреччина
Турецькі авіакомпанії Turkish Airlines і Pegasus через негоду в...

Turkish Airlines відмінила всі рейси: авіакомпанія зіткнулася з безпрецедентною проблемою

Туреччина
Увечері в середу 1 листопада Turkish Airlines відмінила всі...

Найбільші авіакомпанії Європи скасували польоти до Ізраїлю

ЄС
Німецька авіакомпанія Lufthansa скоротить польоти до Ізраїлю після того,...

Пасажир Turkish Airlines наклав на себе руки на борту літака

Туреччина
Борт Turkish Airlines, який вилетів маршрутом Стамбул — Марракеш,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму