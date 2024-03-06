Авіакомпанія Turkish Airlines запроваджує новий бізнес-клас у своїх літаках

Як повідомляє портал Еxecutive Тraveller, турецький нацперевізник Turkish Airlines запровадить новий бізнес-клас під назвою Crystal. Нові крісла представлять 28 травня на щорічній виставці Aircraft Interiors Expo у Гамбурзі.

За попередньою інформацією, це буде business class suite: кожне крісло буде відокремлене перегородками із дверима-слайдером та обладнане іншими суперсучасними зручностями.

Крісла розроблені підрозділом Turkish Cabin Interior спеціально для авіакомпанії. На початку 2025 року їх планують встановити у всіх повітряних суднах Boeing 777 авіакомпанії Turkish Airlines. З 2026 року бізнес-клас Crystal пропонуватимуть і на Airbus A350-1000, що літають безпосадковими маршрутами з Туреччини до Австралії.

Уточнюється, що Turkish Airlines за Emirates відмовиться від середніх місць: компонування 1-2-1 дозволить розмістити 44 крісла бізнес-класу в салоні Boeing 777, що всього на п’ять місць менше, ніж у компонуванні 2-3-2.