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ТуреччинаТуризм

Turkish Airlines відмінила всі рейси: авіакомпанія зіткнулася з безпрецедентною проблемою

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Turkish Airlines відмінила всі рейси: авіакомпанія зіткнулася з безпрецедентною проблемою

Увечері в середу 1 листопада Turkish Airlines відмінила всі рейси, що вилітають із Стамбула з аеропорту Сабіха Гекчен. Авіакомпанія зіткнулася з безпрецедентною проблемою, пов’язаною з обваленням системи, через яку виникли збої в процесах продажу квитків та бронювання. Як пише турецьке видання Turizm Guncel, скасовувалися рейси мали відбутися з 19.00 до 22.00 1 листопада 2023 року.

«Через проблеми у мережній інфраструктурі відбуваються збої у процесах продажу квитків та бронювання. Ведеться необхідна робота, щоб вирішити проблему та не допустити, щоб наші пасажири стали жертвами. Просимо вибачення за незручності», – цитує видання прес-службу перевізника.

За даними Haber Aero, проблема виникла через обвал 45-річної інфраструктури DCS IBM Troy компанії Turkish Airlines. Ця інфраструктура включає критично важливі системи, такі як бронювання, продаж квитків, контроль ваги і система польотної інформації пілотів. У компанії стверджують, що система збереглася із внесеними на даний момент виправленнями і додають, що причиною можливо послужило «іноземне втручання», хоча тому немає доказів.

Також видання цитує гендиректора перевізника Білала Екші, який у своїй соціальній мережі заявив, що несправність усунена та рейси почали виконувати. «Шановні пасажири, ми поступово вводимо в експлуатацію наші системи. Наші польоти поступово повертаються до звичайного режиму. Ми прагнемо повернутися до нормального життя протягом кількох годин. Ми дякуємо вам за ваше терпіння та розуміння».

Окрім подяки, туристам з квитками на 1-2 листопада надали додаткові права на заміну та повернення коштів за умови, що зміни будуть внесені до 7 листопада. Для пасажирів, які чекають на аеропорт, запущено безкоштовний інтернет-сервіс.

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