У Туреччині назвали час, коли місць у готелях взагалі не залишиться, і це зовсім не серпень

У Туреччині наближається час, коли місць у готелях взагалі не залишиться. Завдяки «довгим вихідним» на Курбан Байрам, які наказом президента Ердогана розширено до дев’яти днів, готелі Анталії фіксують ажіотажний попит з боку внутрішніх турецьких туристів та очікують на заповнення до 100%. І станеться це вже наприкінці червня — на початку липня, починаючи з 27.06.23. Отже, туроператори рекомендують туристам поквапитися з бронюванням турів на ці дати.

2023 року мусульманське свято Курбан Байрам, воно ж Ід аль-Адха починається в ніч з 27 на 28 червня, причому традиційно воно святкується три дні, але цього року президент Ердоган вирішив збільшити кількість вихідних днів до дев’яти — і схоже внутрішні туристи оцінили подарунок.

“Люди вже почали активно бронювати готелі на Курбан Байрам”, – пояснює Каан Кавалоглу, президент Середземноморської асоціації туристичних готельєрів та операторів (AKTOB). У результаті експерти передбачають, що всі готелі будуть дуже завантаженими.

“Ми очікуємо, що заповнюваність готелів на основних курортах буде близька в цей період до 100 відсотків”, – заявив Риза Перчин, голова Ради представництва Середземноморського регіону Асоціації туристичних агенцій Туреччини (TÜRSAB). Президент Асоціації готельєрів Туреччини (TÜROB) Муберра Ересін дає оцінку «до 80%». Причому основний потік припаде на Анталію та Егейське узбережжя Туреччини, тобто місця, де люблять відпочивати і європейські туристи.

Тож туроператори попереджають – бронювати тури із заїздами 27 червня – 6 липня треба вже зараз. По-перше, зростатимуть ціни. По-друге, великі шанси, що місць у вибраних готелях просто не залишиться.