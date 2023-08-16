У Туреччині готується відкриття найбільшого музею просто неба

Згідно з інформацією від агентства Anadolu, у турецькій провінції Ерзурум найближчим часом буде відкритий для громадськості найбільший археологічний музей просто неба в країні – музей Азізії.

В експозиції музею буде представлено понад 500 кам’яних артефактів, безліч з яких було виявлено під час археологічних розкопок у районі Азізії.

Серед виставлених експонатів будуть саркофаги, гарматні ядра, надгробки, залишки колон та інші артефакти. Ці знахідки, безперечно, привернуть увагу туристів із різних країн.

Музей Азізії стане найбільшим музеєм просто неба в Туреччині за кількістю представлених артефактів.

Планується, що музей буде доступний для відвідувачів за три місяці.