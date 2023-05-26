Італія тимчасово підвищить ціни на квитки до музеїв для допомоги регіону Емілія-Романья

Влада Італії схвалила пакет допомоги на суму понад 2 млрд євро для області Емілія-Романья, що постраждала від повені, повідомляє Associated Press.

“У ситуації, в якій зараз знаходиться Італія, знайти 2 млрд євро за пару днів — це непросто”, – заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Крім того, влада Італії прийняла рішення підвищити ціни на квитки до державних музеїв на 1 євро, ці гроші підуть на відновлення пошкоджених закладів культури. Також розглядається ідея запровадження спеціальної лотереї для збирання коштів.

Більше того, кабінет міністрів схвалив зупинення податкових платежів, іпотечних платежів та сплати рахунків за комунальні послуги для мешканців постраждалої області.

Минулого тижня внаслідок повеней на півночі Італії через сильні дощі загинули щонайменше 14 людей, понад 20 річок вийшли з берегів, сталося близько 300 зсувів.