У Німеччині спіймано грабіжників, які вкрали з популярного у туристів музею, експонатів на 130 млн доларів

Історичний судовий процес завершився в Німеччині — спіймані п’ятеро людей, які пограбували популярний у туристів музей у Дрездені на 130 млн доларів, отримали терміни. Усі вони засуджені до ув’язнення терміном від 4 до 6 років.

Йдеться про пограбування музею «Зелені склепіння» у Дрездені, Саксонія, яке «поставило на вуха» всю Німеччину у 2019 році. Процес тривав кілька років, у результаті п’ятеро членів банди, які вкрали коштовності 18 століття на суму близько 130 мільйонів доларів з музею, були засуджені до тюремного ув’язнення на термін від 4 до 6 років.

Окружний суд Дрездена визнав підозрюваних у віці 24-29 років винними у ненавмисному вбивстві, збройному пограбуванні, пошкодженні майна та підпалі з метою очорнення доказів.

Музей Grünes Gewölbe у Дрездені відомий тим, що у ньому зберігається найбільша в Європі колекція скарбів. Злодії «цілилися» саме на історичний розділ музею, чиї експонати в основному були зібрані між 1723 і 1730 роками під час правління Августа Сильного, курфюрста Саксонії. Загалом у музеї виставлено близько 3000 виробів із ювелірного та золотого, срібного, дорогоцінного каменю та інших дорогоцінних матеріалів. Проникненню грабіжників допомогла пожежа, через яку в будівлі було відключено електрику. Злодії зрештою «просочилися» в музей через маленьке вікно, і спеціально націлилися на коштовності.