У Болгарії відкрився музей із одним експонатом

Як повідомляє «Європульс», у болгарському місті Казанлик відкрився музей, у якому представлено лише один витвір мистецтва. Це картина «Ахінора», створена місцевим художником та сценографом Іваном Мільовим у 1925 році.

Іван Мільов вважається одним із головних представників болгарського модерну, який працював також художником-постановником у Народному театрі.

Для картини у музеї забезпечили спеціальний рівень температури, вологості та освітлення. До приміщення можуть одночасно увійти не більше ніж 10 відвідувачів.

Музей у Казанлику став єдиним у світі, присвяченим одному експонату.