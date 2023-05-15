Один із найпопулярніших музеїв Парижа закриють на п’ять років

Національний центр мистецтва та культури Жоржа Помпіду у Парижі (Франція) закриють на п’ять років у рамках масштабного проекту реконструкції.

Як пише The Art Newspaper, центр Помпіду в Парижі буде закритий з 2025 по 2030 рік відповідно до нових амбітних планів розширення, оголошених президентом центру Лораном Ле Боном. У цей період музей співпрацюватиме з Великим палацом та Лувром за низкою проектів.

Зазначається, що в рамках капітального ремонту Центр Помпіду розшириться до 20 тисяч квадратних метрів за рахунок пространства, на даний момент зайнятого покинутим автобусним парком. У цих приміщеннях розмістяться кінотеатри, зони для тематичних виставок та секції сучасної творчості.

Центр Помпіду в Парижі – чим відомий

Національний центр мистецтва та культури Жоржа Помпіду, також відомий як Центр Жоржа Помпіду або Галерея Бобур, був відкритий у 1977 році. Ініціатором ідеї виступив президент П’ятої республіки Жорж Помпіду, який вирішив, що вільна ділянка плато Бобур має бути використана для будівництва багатопрофільного культурного центру.

Діяльність Центру Помпіду присвячена вивченню та підтримці сучасного мистецтва та мистецтва XX століття у різних його проявах (образотворчі мистецтва, танці, музика та інше).