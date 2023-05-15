Всі розділи
ГоловнаТуризмОдин із найпопулярніших музеїв Парижа закриють на п'ять років
ТуризмФранція

Один із найпопулярніших музеїв Парижа закриють на п’ять років

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Один із найпопулярніших музеїв Парижа закриють на п'ять років

Національний центр мистецтва та культури Жоржа Помпіду у Парижі (Франція) закриють на п’ять років у рамках масштабного проекту реконструкції.

Як пише The Art Newspaper, центр Помпіду в Парижі буде закритий з 2025 по 2030 рік відповідно до нових амбітних планів розширення, оголошених президентом центру Лораном Ле Боном. У цей період музей співпрацюватиме з Великим палацом та Лувром за низкою проектів.

Зазначається, що в рамках капітального ремонту Центр Помпіду розшириться до 20 тисяч квадратних метрів за рахунок пространства, на даний момент зайнятого покинутим автобусним парком. У цих приміщеннях розмістяться кінотеатри, зони для тематичних виставок та секції сучасної творчості.

Центр Помпіду в Парижі – чим відомий

Національний центр мистецтва та культури Жоржа Помпіду, також відомий як Центр Жоржа Помпіду або Галерея Бобур, був відкритий у 1977 році. Ініціатором ідеї виступив президент П’ятої республіки Жорж Помпіду, який вирішив, що вільна ділянка плато Бобур має бути використана для будівництва багатопрофільного культурного центру.

Діяльність Центру Помпіду присвячена вивченню та підтримці сучасного мистецтва та мистецтва XX століття у різних його проявах (образотворчі мистецтва, танці, музика та інше).

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названо найкраще місто Європи для туристів

Велика Британія
Лондон, Париж та Амстердам очолили рейтинг міст Європи, що...

ТОП-7 цікавих музеїв Єгипту, які зазвичай пропускають туристи

Єгипет
Більшість туристів в Єгипті максимум встигає оглянути Великі піраміди...

Протести у Франції переростають у насильство: туристів попередили про наслідки подорожі до країни

Туризм
Для європейських туристів одне за одним публікують попередження щодо...

У Єгипті для туристів відкриють давні катакомби

Єгипет
Туристи, що прямують на екскурсії в Луксор, можуть незабаром...

Паризький собор Нотр-Дам знову відкриється для відвідувачів

Туризм
Очікується, що собор Нотр-Дам у Франції знову відкриється для...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму