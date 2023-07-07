У Туреччині готелі на All Inclusive подорожчають ще більше з однієї причини

Готелі в Туреччині на All Inclusive подорожчають ще більше з однієї причини — зростання ціни валюти, що «конвертується», і падіння ліри вплинули на ціну необхідного для багатьох продукту для відпочинку «все включено». Йдеться про ціни на алкоголь. Турецькі туристичні ЗМІ зазначають, що, принаймні, деякі позиції зросли в ціні на 25-30%.

Так, горілка, віскі та текіла продукції групи Perno, до якої також входить віскі Chivas, зросли на 25-30%. Як додав президент Асоціації солідарності дилерів Tekel Ерол Дюндар заявив, що ціна 1000 мл віскі збільшилася до 1200 лір (понад 1700 грн. за сьогоднішнім курсом). Ціна коньяку обсягом 700 мл піднялася до 6950 лір (до 9800 грн. відповідно).

При цьому нагадаємо, що проблеми з алкоголем — точніше, з його високою ціною — турецькі готелі мають починаючи з пандемії ковіда. І вирішують її досить небезпечним для туристів способом — місцеві поліцейські рейди щоразу «накривають» у готелях цехи та склади з контрафактним алкоголем — причому «прикидається» він дорогими міцними напоями.

Також додамо, що це буде додаткове зростання і так високої ціни. Відпочинок у Туреччині подорожчав удвічі — настільки виріс середній чек за даними туроператорів. У результаті на напрямі фіксується серйозний спад у «бюджетному» сегменті. Таку статистику надали експерти АТОР на підставі даних туроператорів. Дослідження проводилося порівняно з «доковідним» 2019 роком. Короткий аналіз ситуації такий: середній чек зріс від 70% до 90% порівняно з доковідними часами, а потік російських туристів став більш ніж на третину меншим. Щоправда до Туреччини «мігрувала» частина «дорогих» туристів, яка може дозволити собі дорогі готелі та витрати на додаткові послуги.