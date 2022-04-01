У Туреччині розповіли про нові правила шведського столу у 2022 році

У сезоні-2022, який офіційно відкрився з 1 квітня, туристам повернули «нормальний шведський стіл», де вони можуть самі накладати собі їжу. Про це повідомила туристка на своєму блозі. Вона перерахувала переваги та недоліки «іжі за склом», опитала своїх читачів, а головне – розповіла, як це виглядає зараз.

«Персонал у готелях все ще має маски, а туристам знову можна все. Найголовніше, що влада Туреччини офіційно дозволила повернути «шведський стіл» у класичному форматі: коли їжу накладають не кухарі, а відпочиваючі», – заявила блогер. Вона нагадала, що за часів «корони» їжу вирішили прибрати за скло. “Туристи підходили до вітрин, простягали тарілку і отримували бажану страву”, – пояснила вона. Формат влаштовував далеко не всіх, туристи скаржилися з наступних причин:

офіціанти накладають або дуже багато, або дуже мало;

попросити добавку зазвичай незручно;

також люди соромилися просити відразу кілька різних страв/закусок (збирати всього потроху);

хтось відчував, ніби випрошує їжу;

не всі готелі добре організували роздачу – у деяких їжа була надто далеко;

не можна взяти ласий шматочок: який дали, такий і їж;

через лінії роздачі чи неквапливих офіціантів у ресторанах часто виникали черги.

Зате, за її словами, деякі знаходили що «харчування стало більш гігієнічним», оскільки багато туристів «колупалися в салатах» або торкалися фруктів руками. «Коли їжа опинилася за склом, гидливі люди тріумфували», – заявила вона.

За словами блогера, реалії 2022 такі: готелям Туреччини офіційно дозволили повернутися до звичної концепції, туристи знову накладатимуть їжу самостійно. “Щоправда, відпочиваючих просять робити це в одноразових рукавичках (а в деяких готелях вимагають носити маски)”, – зазначила вона. Також туристка додала, що насправді багато готелів не стали «заморочуватися», зробивши і в 2021 лінії роздачі тільки для гарячих страв – а ось закуски, салати, десерти і фрукти в багатьох готелях можна було набирати самостійно весь сезон 2021.

Це вона доповнила своїм досвідом. «Весь минулий рік на роздачі мені ніколи не виходило взяти стільки овочів і холодних закусок, скільки мені хочеться. Я люблю збирати всього потроху, а кухарі завжди накладали надто щедрі порції. Тепер усе, як раніше», – запевнила вона.

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