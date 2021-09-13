У Туреччині автобус з туристами з Росії і України потрапив в аварію, одна людина загинула, 30 травмовані

Щонайменше одна людина загинула і 30 отримали поранення в результаті зіткнення туристичного зі шкільним автобусом в окрузі Мугла на південному заході Туреччини, повідомляє інформаційне агентство DHA.

Водій автобуса загинув. За кермом у нього стався серцевий напад, в результаті чого він з’їхав з дороги і врізався в наближаючийся шкільний автобус.

Поранені, в тому числі школярі, доставлені в лікарню. Стан трьох школярів важке.

Інцидент стався близько 7.30 ранку на дорозі між Мугла і Денізлі.

У туристичному автобусі знаходились 41 російський і український турист.

У справі ведеться розслідування. Має бути розтин водія туристичного автобуса, щоб з’ясувати, чи був причиною його смерті серцевий напад або дорожньо-транспортна пригода.