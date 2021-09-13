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В Турции автобус с туристами из России и Украины попал в аварию, один человек погиб, 30 травмированы

Глеб Парфененко
В Турции автобус с туристами из России и Украины попал в аварию, один человек погиб, 30 травмированы

По меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения в результате столкновения туристического со школьным автобусом в округе Мугла на юго-западе Турции, сообщает информационное агентство DHA.

Водитель автобуса погиб. За рулем у него случился сердечный приступ, в результате чего он съехал с дороги и врезался в наближающийся школьный автобус.

Раненые, в том числе школьники, доставлены в больницу. Состояние троих школьников тяжелое.

Инцидент произошел около 7.30 утра на дороге между Стамбул и Денизли.

В туристическом автобусе находились 41 российский и украинский турист.

По делу ведется расследование. Должно произойти вскрытие водителя туристического автобуса, чтобы выяснить, был ли причиной его смерти сердечный приступ или дорожно-транспортное происшествие.

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