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ТуреччинаТуризм

У Стамбулі злочинці під виглядом поліцейських обкрадали туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Стамбулі злочинці під виглядом поліцейських обкрадали туристів

Як повідомляють турецькі ЗМІ, у Стамбулі заарештовано злочинну групу, яка, використовуючи поліцейську форму, обкрадала іноземних туристів.

Злочинці орудували в районі Фатіх, історичному центрі, популярному у туристів. Переодягнувшись у форму поліцейських, вони підходили до туристів та просили показати документи для перевірки.

Поки один «працівник поліції» перевіряв паспорти, інший непомітно витягав із кишень та сумок гостей гаманці.

Обман розкрився після скарг туристів, до того ж один такий інцидент потрапив на камери відеоспостереження.

Після цього вже справжні поліцейські оперативно встановили особи злочинців: ними виявилися раніше засуджені громадяни Ірану, яких незабаром заарештували.

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