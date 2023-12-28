У Стамбулі затримали майже 100 злочинців, які вимагали у туристів гроші

Як повідомляє телеканал TELE1, у Стамбулі (Туреччина) заарештовано близько 100 осіб, підозрюваних у вимаганні грошей у туристів. Справи деяких злочинців уже передано до суду.

Затриманих звинувачують у тому, що вони заманювали гостей міста до розважальних закладів та намагалися змусити сплатити великий рахунок.

Усього за участь у подібних схемах затримано 96 здирників, які вимагали у туристів гроші, відбирали їх мобільні телефони та гаманці і навіть били тих, хто відмовлявся платити.

Уточнюється, що поліція одночасно провела операції з виявлення таких злочинців у 13 районах Стамбула.