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У Стамбулі з’явився спеціальний проїзний для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Стамбулі з'явився спеціальний проїзний для туристів

Як повідомляє муніципалітет Стамбула (IBB), туристичною заміною універсального проїзного Istanbulkart стане нова карта Istanbul City Card. Її набули чинності з 1 вересня.

Цей проїзний, представлений у різних варіантах, полегшить пересування туристів Стамбулом. Карти будуть поставлятися з «путівником» та найпопулярнішими маршрутами міста.

Наприклад, один з варіантів Istanbul City Card є необмеженим проїзним на термін до 15 днів з доступом до екскурсійних автобусів «hop-on hop-off».

Незабаром до карт Istanbul City Card будуть прив’язані додаткові можливості, такі як прохід у музеї, що знаходяться у веденні муніципалітету, можливість користуватися поромними лініями та екскурсійними суднами, що курсують Босфором.

Купити картки Istanbul City Card можна в електронних торгових автоматах у більш ніж 30 туристичних місцях.

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