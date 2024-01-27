У Стамбулі почалися проблеми з туризмом, що особливо відчуваються дрібним бізнесом, який залежить від туристів. Хоча офіційні цифри спаду поки невеликі, багато торговців у популярних районах Еміненю, Султанахмет і Бейоглу, скаржаться на настільки серйозні спади відвідувачів, що їм ось-ось доведеться закриватися. Серед причин експерти називають неспокійну обстановку на Близькому Сході, турецьку інфляцію та зростання цін, які збільшили природний спад туристів через холодну погоду.

Як пише турецьке видання Turizm Guncel, у звіті Стамбульського провінційного управління туризму та культури зафіксовано помірний спад. Кількість іноземних туристів, які приїхали до Стамбула у грудні 2023 року, скоротилася всього на 4% порівняно з тим же місяцем минулого року. Але з боку бізнесу, орієнтованого на туристів, відчувається все інакше.

«У порівнянні з минулим роком, кількість туристів значно скоротилася. Торік у цей час наш ресторан двічі-тричі на день заповнювався повністю, а зараз відвідувачів дуже мало. Лише іноді приходять великі групи», – заявив Абдулла Білір, один із власників місцевої точки громадського харчування.

Чи не легше і продавцям, які розраховували на шопінг туристів. У пасажі Атлас, розташованому на вулиці Істікляль у Стамбулі, куди туристи приходили за текстильними виробами та сувенірами, також майже немає народу. Власники магазинів скаржаться, що іноді не бачать і одного покупця, і в результаті не можуть платити за оренду своїх магазинів. «Туристів зараз немає. Ми підійшли до моменту, коли не можемо платити за оренду», – сказав Сінан Йігіт, один із торговців.

Причин падіння числа туристів тут є кілька. По-перше, це низький холодний сезон після новорічних свят. По-друге, ситуація з інфляцією в Туреччині, яка, крім усього іншого, відлякує від покупок у популярних місцях іноземців, які влаштувалися в Туреччині та місцевих, всі намагаються економити гроші. І нарешті, як запевняють співрозмовники видання, туристів із грошима — з арабських країн, а також із Європи — відлякує неспокійна ситуація на Близькому Сході. Хоча нинішні гарячі точки безпосередньо з Туреччиною і не межують, страждати доводиться усьому регіону.