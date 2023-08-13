У Стамбулі почалися облави на туристів з метою депортації

У стамбульських готелях розпочалися щоденні облави з метою боротьби з порушеннями візових термінів та нелегальним турбізнесом. Турист, який знаходиться в Стамбулі, поділився подробицями про те, що відбувається.

«Поліція швидко відчеплює один готель по периметру та проводить перевірку у ньому постояльців, та їхніх документів. До готелю під’їжджають від трьох до шести поліцейських машин і група поліцейських повністю блокує готель», — розповів деталі процесу рейдів турист на сторінках свого блогу.

Згідно з його інформацією, останніми тижнями в культурній столиці Туреччини після посилення видачі турецького ППП (вид на проживання) місцева влада проводить активні заходи у сфері контролю за мігрантами та порушниками візових правил. Причина: у багатомільйонному Стамбулі стало не лише багато нелегальних мігрантів із Сирії, а й багато росіян, які поїхали туди після оголошення про мобілізацію в Росії і там затрималися.

Щодня у різних частинах міста проводяться масштабні облави, спрямовані на вилов нелегалів. Ловлять і потім депортують росіян, які приїхали до країни під виглядом туристів, а справді займаються нелегальним турбізнесом на території Туреччини. Як запевнив блогер, облави стали повсякденною практикою у Стамбулі. Перевіряють усі міські райони.

Як бачимо, наплив росіян не залишився непоміченим у турецької влади, їхнє перебування під пильною увагою поліції. Це підтверджують дані чиновників. Нагадаємо, згідно з звітом глави МВС республіки Алі Єрлікая, майже 36.000 нелегалів було затримано в Туреччині всього за два місяці, 17.3 тис. з них депортовано. Частина припала на росіян. Турецька преса пов’язує із главою відомства серйозні зміни, так як чиновник, який обійняв у червні свою посаду, за два місяці зробив більше, ніж його попередники. Крім того, він пообіцяв лише за кілька місяців «очистити» країну, і переважно багатомільйонний Стамбул від нелегальних мігрантів.

Ситуація викликала бурхливі обговорення в інтернеті. У мережі з’являється безліч порад, як убезпечити себе під час перевірки поліцією та як уникнути неприємних зустрічей із представниками правопорядку.