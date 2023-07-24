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ТуреччинаТуризм

Туристів в Анталії попередили про небезпеку: вибух йде з Європи до Туреччини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів в Анталії попередили про небезпеку: вибух йде з Європи до Туреччини
Туристів в Анталії попередили про небезпеку: на курорт пошириться пекельна спека – «тепловий вибух», який раніше накрив Європу, тепер пошириться і на Туреччину. Таку заяву для туристів зробив науковий керівник Гідрометцентру Туреччини. Він зазначив, що країну чекає до +45 градусів тепла майже до кінця цього тижня країну чекає спекотна погода.
Він нагадав про «підвищення температури до рекордних значень у Європі, де поступово спадають немислимі температури до +50 градусів, повертаючись до відносно прийнятних до літа +35, але, за словами синоптика, спека, спричинена «тепловим вибухом» із Сахари, зміститься до Туреччини.
«Хвилі тепла із пустелі Сахара зараз поширяться і на Туреччину. Причому якщо у Стамбулі та на півночі Туреччини температура близько 35 градусів, то на півдні, на узбережжі Середземного моря – 40-45 градусів у ці вихідні, температура води – 25-26 градусів», – наводить його слова турецькі ЗМІ.
Додамо, що спека у вихідні дійде до +43. Полегшення для туристів обіцяють ближче до кінця тижня – у понеділок-вівторок в Анталії все ще буде спека за 40. Тільки до четверга обіцяно похолодання до “нормальних” для літа +33 градусів.
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