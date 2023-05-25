Детальна відповідь на запитання, чи варто переплачувати 200-300$ заради попадання в готель «ультра все включено» і на що там можна розраховувати, представила туристам блогер та професійний мандрівник. Туристам розкрили реалії Ultra та All Inclusive у готелях Туреччини та їх відмінності від простого «все включено», а також способи турецьких готельєрів заявити «покращену» ультраконцепцію без особливих витрат.

«Багато туристів за умовчанням здається, що концепція «ультра все включено» точно краща за стандартне «все включено». Але чи це так насправді? Я часто відпочиваю в готелях Туреччини і точно знаю, що багато хто з їхніх власників сильно хитрує», – насамперед зазначила блогер.

За її словами, їй знайома ситуація, коли турист при виборі путівки до Туреччини знаходить два готелі приблизно одного рівня, але один працює за концепцією «все включено», інший – по «ультра все включено». «Тур у другий резорт коштує дорожче на 200-300$. Не розібравшись у деталях, людина купує путівку на UAI. Наприклад, тому що чекає від готелю імпортний алкоголь та гарний міні-бар. Поспішаю розчарувати: якщо готель не відноситься до сегменту преміум, всього цього може не виявитися», – підкреслює блогер.

Далі вона наводить офіційну різницю, яка зафіксована в турецьких стандартах: концепція ultra all inclusive у Туреччині відрізняється від звичного all inclusive розширеними опціями, серед яких:

Будь-які напої доступні гостям 24 години

У номері є розширений міні-бар, який поповнюється щодня

Вся інфраструктура на території готелю безкоштовна (у тому числі хамам та сауна, більярд, теніс тощо)

Туристам пропонують місцевий та імпортний алкоголь без доплат

Ресторани а-ля-карт із обслуговуванням по меню безкоштовні

У готелі розширений «шведський стіл» (зазвичай з рибою, морепродуктами, європейськими сирами, напоями гарної якості)

Проміжне харчування теж розширене (у снек-барах не лише фастфуд)

Розваги доступні для гостей з ранку до вечора – навіть під час перерви в роботі анімації

Також передбачені додаткові опції на розсуд готелю. Серед них, наприклад, безкоштовне замовлення їжі та напоїв у номер. Або полуниця та шампанське на сніданок.

Начебто виглядає привабливо, якби не одне маленьке “але”: готелі не зобов’язані включати в концепцію всі пункти зі списку і можуть вибрати лише один чи два. На досвіді блогера, у недорогому п’ятизірковому готелі з концепцією UAI «був повністю виконаний тільки пункт №1, частково – №2 (не було щоденного поповнення), №5 (в ресторан можна сходити лише 1 раз і лише за записом) та №6» . При цьому окремо вона попередила туристів, що «ульта-олл-інклюзив» зовсім не передбачає безкоштовного імпортного алкоголю. «У готелях 5* із не преміального сегменту це не передбачено. Якщо цей момент є важливим, то почитайте про це у відгуках туристів», – зазначила вона.

Також вона наголосила на кількох моментах, на які варто звернути увагу, у тому числі читаючи відгуки. «Якщо результат відноситься до дорогого сегменту, можете не сумніватися, що ваш ultra all inclusive буде «справжнім». А ось при виборі бюджетних «п’ятірок» потрібно читати свіжі відгуки туристів», – насамперед зазначила блогер. Деякі речі можна зрозуміти за описом: нерідко готель не приховує, що його концепція — скорочена. «Уважно прочитайте опис перед бронюванням. Там може бути написано, що всі ресторани а-ля-карт та імпортні напої в готелі – платні. Наприклад, коли люди пишуть, що «рибні дні» були лише по вівторках, а вечори турецької кухні з великою кількістю м’ясних страв – по суботах. І що в решту днів харчування було нерізноманітним і з переважанням курки чи фастфуду. Це означає, що готель трохи схитрував», – пояснила блогер.