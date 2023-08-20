Туристам повідомили, як у Туреччині торговці “розводять” мандрівників на покупки

«Залишать без грошей будь-якого», — попередила туристів блогерка-мандрівниця про хитрощі турецьких торговців, які влаштувалися на ринках, базарах та в магазинах. У Туреччині майстри торгівлі застосовують різні способи розводу, щоб туристи купили більше. П’ять найпопулярніших схем авто розкрила у своєму блозі.

Схоже, туркам не потрібні різні тренінги з технік продажів, оскільки вони самі будь-кого можуть навчити, як нав’язати товар туристам, який останні навіть і не думали купувати. Згідно зі спостереженнями блогерки, наступні п’ять хитрощів, у турків є успішними прийомами продажів.

Перша – робота до півночі або цілодобово

Магазини на курортах працюють до півночі і навіть до ранку у туристичний сезон. Навіть непопулярні товари купуються ближче до півночі, коли туристи після вечері та алкоголю налаштовані на витрату грошей. «Якщо їх (туристів) вдасться в цьому стані зловити та залучити до свого магазину, – вважай, що справа зроблена – без покупки вони звідти не підуть!» — повідомила блогер, додавши, що з прилавків до ночі йде все: канцелярія, іграшки, надувні кола, сланці і навіть «залежані» товари.

Друга – зазивала на вході

Зазивали стоять біля магазинів та приваблюють туристів зайти всередину. Вони, як і єгиптяни, розпочинають доброзичливу розмову, роблять компліменти, подарунки та затягують до магазину, де професійні продавці продовжують обробку клієнта. Автор охарактеризувала цю схему так: «Золоте правило турецької торгівлі: «Не варто чекати на милості від покупців, свою зарплату треба заробити своїми руками».

Третя — техніка «Три питання»

При вході до магазину продавці не користуються популярним висловом українських консультантів у магазинах «Чим вам допомогти?», а ставлять три питання: про те, чи вперше турист у Туреччині, скільки днів він відпочиває на курорті та в якому готелі, а також з якого міста він приїхав. Опитувальник дозволяє визначити рівень знань про місцеві ціни та асортимент, а також фінансові можливості покупця. Потім у хід ідуть компліменти. Мета забійної схеми – увійти в довіру та емоційно зачепити мандрівника.

Четверта – розташувати туриста за допомогою частування

Якщо турист збирається піти без покупки, йому пропонують сісти на диван, випити чай або, якщо покупка велика, – кава турецькою з лукумом. Цей прийом важливий, оскільки у турецькій культурі запрошення на чай означає гостинність та готовність до торгу. «Доставляють чай і каву в магазин, як правило, із найближчого кафе — із замовленням туди, поки ви розташовуєтеся, вирушить зазивала», — уточнила туристка.

Заключна — акторська гра та тактика активних переговорів/торгівлі

Туристи часто уникають торгуватися, щоб не здаватися «жебраками», зазначила блогер. Але насправді торгуватися треба, але робити це розумно — запропонувати свою ціну і не поступатися. Так роблять місцеві, стверджуючи, що це найефективніший спосіб зменшити ціну.

Якщо товар недорогий, турки погодяться скинути цінник після чаювання. А ось при купівлі дорогих товарів продавці залучають «завідувача відділу», потім «директора магазину» і навіть «главу фабрики виробництва», які раз у раз хмурять брови і підраховують можливу знижку, або тільки вдають, майстерно входячи в роль. Сцена з калькулятором і чаєм повторюється, ціна знижується тричі: спочатку $500, потім $1’000 і, нарешті, на $1’800. «Якщо і ця знижка вас не влаштовує, сміливо йдіть на вихід. Не встигнете ви дорахувати до п’яти, як вас наздожене гонець із радісною звісткою: «Директор фабрики» готовий погодитися на вашу ціну, нехай і собі на збиток — він готовий його зазнати, якщо володіння його дублянкою зробить вас щасливим», — розповіла мандрівниця про п’ятий хитрий прийом турецьких торговців.