Перший курорт у Туреччині завершив сезон та закрив готелі

Туристи попрямували до Туреччини з нової причини – девальвація турецької ліри по відношенню до популярних іноземних валют знову зробила Туреччину затребуваним місцем для шоп-туристів. Про це пише видання Turizm Gazetesi, своєю чергою посилаючись на дані Турецького статистичного інституту (TUIK).

Згідно з ними, кількість туристів, які заявили, що приїхали до Туреччини за покупками, зросла на 23% порівняно з минулим роком, з 1 млн 686 тис. до 2 млн 74 тис. При цьому навіть в успішному 2019 році за весь рік туристів, які назвали однією зі своїх цілей шопінг набралося лише 1.7 млн.

При цьому видання зазначає, що туристичні покупки стали джерелом життєвої сили роздрібної торгівлі. Туристи витратили $4.9 млрд на одяг та взуття, витрати зросли на 8%. На покупки сувенірів витрати зросли на 10%, і склали $1.1млрд.

Також туристи витрачалися на охорону здоров’я. Як пишуть турки, «витрати на категорію охорони здоров’я, що включає процедури трансплантації волосся», збільшилися на 9,8%, досягнувши $1.7 млрд.