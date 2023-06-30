Туреччина пішла у відпустку: туристам повідомили про святковий безлад на курортах

Поточні вихідні в Туреччині стали початком довгого свята Курбан Байрам, що триває 9 днів. З початку тижня турецькі курорти заповнилися відпочиваючими: турками та іноземними туристами. Але разом із святковим настроєм виникли проблеми. Блогерка поділилася враженнями про святковий жах на курортах Туреччини у своєму блозы у соціальній мережі.

Натовпи відпочиваючих і не проштовхнутися

З початком Курбан-Байрама на курортах Туреччини спостерігається різке зростання відпочиваючих за рахунок масштабних вихідних. По-перше, місцеві жителі масово вирушають на відпочинок до прибережних регіонів, в’їжджаючи туди десятками тисяч автомобілів. Так, за останні три дні в провінцію Мугла (Бодрум, Мармаріс, Фетхіє та ін.) в’їхало понад 110 тис. машин, а в Бодрум — понад 60 тис. Навіть президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проводить вихідні зі своєю родиною на власній «дачі» у Мармарисі, повідомила блогер. Словом, уся Туреччина пішла у відпустку.

На додачу до внутрішніх туристів, у головну курортну провінцію країни летять літаками і іноземні мандрівники – сезон відпусток у розпалі. Наприклад, лише 24 червня, у суботу, було побито рекорд прибуття міжнародного повітряного транспорту – 91 тис. гостей.

Проблеми на курортах

Зі збільшенням кількості відпочиваючих на курортах виникли певні проблеми. Центральні райони Аланії переповнені людьми, що призводить до певного хаосу. Одна з туристок повідомила, що водій автомобіля не зміг знайти місце для паркування та залишив своє авто посередині проїжджої частини. Туристи також почали публікувати фотографії та відео, на яких видно сміття, залишене на пляжах та в парках. Все це створює негативне враження від курортного відпочинку та псує загальну атмосферу. «Залишимо прогулянки по Аланії та Клеопатрі на після свят. Досвід показує, що у цей час населення міста зростає на кілька сотень тисяч. І люди часто поводяться неадекватно, — сказала авторка. — Легко уявити, який жах буде після закінчення свят».

З овертуризмом приходять проблеми на дорогах. Охочих скористатися як громадським, таксі чи особистим транспортом стає дуже багато. Підсумок передбачуваний – пробки, конфлікти та аварії.

Нікуди не поділася і ще одна біль турецького туризму, орієнтованого не лише на мусульман. Мова про обробку жертовних тварин. Під час свята багато турків обробляють їх і по-старому залишки і останки від них правильно не утилізують, а просто викидають на вулицю. Це призводить до появи запаху розкладання від сміття та шкір, що негативно впливає на загальну атмосферу на курортах. А якщо незвичні бачити подібне туристи заглянути в квартали особистих будинків місцевих, то й зовсім будуть шоковані, оскільки весь процес оброблення як на долоні: підвішені туші, кров, що стікає, і характерний запах на жарі.

Зміни у графіку роботи

У зв’язку з масовим святом Курбан Байрам деякі магазини та аптеки змінили свій графік роботи. Наприклад, аптеки до 2 липня будуть відкриті лише чергові, та інформацію про їхнє місцезнаходження можна знайти на вітринах аптечних пунктів. Деякі магазини планують відкриватися пізніше за звичайний час, а популярний у туристів маркет BİM і зовсім вирішив відпочити 28 та 29 червня.

Неадекватна поведінка та інші неприємності

Блогерка навела кілька прикладів. Наприклад, у Газіпаші російська пара вирішила пожартувати, сказавши, що один із них потонув у морі. Це викликало тривогу, і були викликані поліція та берегова охорона. Однак після пошуків з’ясувалося, що це був лише жарт, мета якого залишилася незрозумілою.

Також у період свят у місті Чешме — одному з найдорожчих і найстаріших курортах, розташованому за 80 км на захід від Ізміру, на однойменному півострові та навпроти грецького острова Хіос, місцеві вирішили підзаробити на святі, підвищивши вартість громадського туалету до 50 лір (70 грн. по поточному курсу), а в Бодрумі ще більше зросли ціни на оренду шезлонгів – як зазначила авторка, “там на шезлонгах, схоже, можуть засмагати лише мільйонери”. Крім того, у провінції Анталія, включаючи Аланію, зросли ціни на таксі.

Довідка: Курбан-Байрам, також відомий як Свято Жертви або Свято Айд аль-Адха, 2023 року проходить з 27 червня по 1 липня. Це одне з найбільш важливих релігійних свят у Туреччині, яке відзначають мусульмани по всьому світу на згадку про пророка Ібрахіма (Авраама).