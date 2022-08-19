Туреччина оголосила дату, до якої всі хороші готелі повністю продані – в них немає місць

В Анталії радіють – кількість туристів продовжує зростати. У той же час більшість необхідних готелів вже заповнені – і повністю продані до жовтня – готелі стоять один за одним на «стоп». Взагалі, на головному турецькому курорті, вони сподіваються, що сезон триватиме до середини листопада. Такий прогноз місцевих ЗМІ озвучував губернатор Язиджи Анталії Ерсін.

«На момент 17 серпня кількість туристів перевищила 8 мільйонів. Ми серйозно збільшилися в кількості туристів у порівнянні з тим же періодом минулого року. До кінця жовтня переважно заповнена переважна більшість готелів, насамперед найпопулярніших. Я сподіваюся, що ми закінчимо сезон добре», – сказав губернатор Анталії. Він також додав, що туристичний сезон стає довшим – минулого року активний приїзд туристів тривав до листопада.

«З липня по жовтень на курорті Анталії, пікові місяці, в яких ми приймаємо найбільшу кількість туристів. Минулого року сезон тривав до 15 листопада. Цього року очікується приблизно однакова картина», – додав містер Язиджи.

Глава Анталії також додав, що порівняно з минулим роком відбулися значні зміни в розподілі країн, які відправляють туристів до Анталії, почали розвиватися альтернативні ринки. У той же час “дуже серйозне зростання” відзначається в європейських країнах – так, є серйозний приріст туристів з Польщі та Нідерландів “повернувся” Ізраїль, кількість туристів, з якого серйозно зменшилася в порівнянні з попередньому році. «Кількість туристів, які прибули з Росії та з Німеччини в цілому, дуже близька. У той же час, поки Німеччина займає перше місце», – додав містер Язиджи.