ГоловнаТуреччинаТуреччина знайшла несподівану заміну російським туристам у Туреччині
ТуреччинаТуризм

Туреччина знайшла несподівану заміну російським туристам у Туреччині

Гліб Парфененко
Ердоган знайшов досить несподівану заміну російським туристам у Туреччині

«Ми докладаємо зусиль для залучення туристів з усіх країн!» – таку заяву зробив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, заявивши про свої розрахунки на півмільйона туристів із досить несподіваної країни. Заяву турецький президент зробив на прес-конференції після свого офіційного візиту до Узбекистану.

Він нагадав, що у Туреччині «туризм почав повільно відновлюватися», але нинішня війна між Росією та Україною ризикує знову його обрушити. Також він нагадав, що ці дві країни є надзвичайно важливими з погляду турецького туризму. «Ми отримували близько 5 мільйонів туристів із Росії, та 2 мільйони туристів з України. Це було дуже, дуже важливо для нас». Але в 2022 році на цю «звичайну кількість туристів» можна не розраховувати, тому робляться зусилля щодо залучення туристів з різних країн.

Заміни шукаються в різних місцях – від Балкан до Китаю. Не став винятком і Узбекистан. «Минулого року ми мали задоволення прийняти у нашій країні 270 тисяч узбецьких братів – і це під час епідемії. На цей рік ми поставили за мету 500 тисяч», – не без пафосу заявив Ердоган. Втім, чи виявиться Узбекистан – при м’яко кажучи небагатому фінансовому становищі країни – експортером туристів до Туреччини – час покаже.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleРосіяУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19коронавірусВійна РФ проти УкраїниЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамАвіаперельотиОмікрон

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал