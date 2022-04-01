Туреччина знайшла несподівану заміну російським туристам у Туреччині

«Ми докладаємо зусиль для залучення туристів з усіх країн!» – таку заяву зробив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, заявивши про свої розрахунки на півмільйона туристів із досить несподіваної країни. Заяву турецький президент зробив на прес-конференції після свого офіційного візиту до Узбекистану.

Він нагадав, що у Туреччині «туризм почав повільно відновлюватися», але нинішня війна між Росією та Україною ризикує знову його обрушити. Також він нагадав, що ці дві країни є надзвичайно важливими з погляду турецького туризму. «Ми отримували близько 5 мільйонів туристів із Росії, та 2 мільйони туристів з України. Це було дуже, дуже важливо для нас». Але в 2022 році на цю «звичайну кількість туристів» можна не розраховувати, тому робляться зусилля щодо залучення туристів з різних країн.

Заміни шукаються в різних місцях – від Балкан до Китаю. Не став винятком і Узбекистан. «Минулого року ми мали задоволення прийняти у нашій країні 270 тисяч узбецьких братів – і це під час епідемії. На цей рік ми поставили за мету 500 тисяч», – не без пафосу заявив Ердоган. Втім, чи виявиться Узбекистан – при м’яко кажучи небагатому фінансовому становищі країни – експортером туристів до Туреччини – час покаже.