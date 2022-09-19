Ердоган анонсував відкриття нового міжнародного аеропорту в Азербайджані

Як пише інформагентство «Анадолу», президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що відкриття нового Зангіланського міжнародного аеропорту в Азербайджані відбудеться 20 жовтня.

Глава Туреччини пообіцяв, що разом із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкриє цю авіагавань.

Зангіланський міжнародний аеропорт – другий після Фізулінського аеропорт, побудований у Карабаху та Східному Зангезурі. Його почали будувати навесні 2021 року. Довжина ЗПС становитиме 3 000 м, ширина — 60 м. Термінал аеропорту буде здатний пропускати 200 пасажирів на годину.

Аеропорт вже отримав міжнародні коди ICAO та IATA (UBBZ та ZZE відповідно), а також всі позивні навігаційні засоби організації EUROCONTROL.