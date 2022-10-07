Такого не було з 1930 року: туристів, які вирушають до Туреччини, попередили про африканську аномалію

Туристів які вирушають до Туреччини, метеорологи попередили про так звану африканську аномалію, яка чекає їх після прибуття в цю курортну республіку, особливо в південні регіони. Йдеться про рекордні температури, які прогнозуються на найближчі тижні, яких не було в регіоні 92 сезони – починаючи з далекого 1930 року.

Тепле повітря, що надходить з Африки, а точніше із Сахари, принесе до Туреччини чергове різке підвищення температури та аномальну хвилю спеки. Як зазначив Dailystar, аналогічні екстремальні температурні показники цієї осені виявляться в Греції і на Кіпрі – словом, пекло, що обрушилося на Європу, цього літа триває.

За даними метеостанцій, минулими вихідними температура в турецькій Анталії досягла +41°C, побивши попередній рекорд найспекотнішого жовтневого дня на два градуси. За словами метеоролога Ясера Тюркера, це означає, що Туреччина щойно пережила найспекотніший жовтневий день із 1930 року.

«Анталія пережила історичний день із погляду температури. В Анталії був найспекотніший жовтневий день з 1930 року з температурою +41.2°C (+40.4°C у центральній частині) через сухе гаряче повітря, що надходить з Африки і спускається в затоку з півночі і північного заходу. +41.2°C також є безумовним рекордом жовтня у Туреччині», – повідомив він.

Спека обрушилася на регіон, який є одним із найпопулярніших серед відпочиваючих у Туреччині. Йдеться про провінцію Анталія. Нагадаємо, цього року до південного курортного регіону прибуло понад 10 мільйонів туристів. 1 жовтня видався особливо спекотним днем ​​і для Європи: у Національному парку Аталасса (південне передмістя Нікосії) на Кіпрі було трохи менше +40°C, а в Потамої в Греції – +39.2°C.

За даними Arabia Weather, стрибок температури є результатом вітру, що спускається з вершин південних прибережних Таврських гір внаслідок погодного явища, яке називається вітром Фона. У той час, як температура за останні два дні знизилася до більш прийнятних +30°C на південному узбережжі Туреччини, очікується, що спека в Європі збережеться найближчим часом.

Минулого літа в європейських країнах було ще спекотніше, ніж попередні. Так, через підвищення температури термометри у Великій Британії вперше піднялися вище за відмітку +40°C. У Португалії через лісові пожежі по всій країні було досягнуто шокуючої температури +47°C, тоді як у Долині Смерті (США) вперше за всю історію стовпчик термометра піднявся вище +50°C.

Тривалість аномальної спеки і той факт, що вона торкнулася великої кількості країн по всьому світу, наголосили на тривожному ефекті антропогенного глобального потепління. Багато вчених раніше попереджали, що такі температури та збитки, які вони можуть завдати людям та природним ресурсам, поширюватимуться й надалі.

Згідно з прогнозом синоптиків, хоча температура, швидше за все, впаде на момент початку осінніх канікул у російських та європейських школах, не можна виключати, здавалося б, безжальний характер спеки 2022 року. Тому російським туристам, які вирішили продовжити літо і провести відпустку в одній із країн, випаленої спекою цього року, обов’язково слід вжити додаткових запобіжних заходів проти сонячного удару, опіків та зневоднення: регулярно пити багато води, обмежити вживання алкоголю, користуватися сонцезахисним кремом. носити головні убори та футболки під час купання.