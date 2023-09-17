Стало відомо скільки всього готелів у Туреччині

Станом на кінець серпня 2023 року кількість готелів, сертифікованих Міністерством культури і туризму Туреччини, склала 20 168, із сукупним номерним фондом на 1 781 377 місць. Дізналися, які провінції Туреччини входять до ТОП-10 за ємністю номерного фонду.

Згідно з розрахунками Turizmdatabank на основі даних Міністерства культури і туризму Туреччини, кількість готелів, що діють, в Анталії становить 2 492. Їх сукупна ємність – 612 тисяч місць.

На другому місці за ємністю номерного фонду – Стамбул. Готелів тут більше, ніж в Анталії (2 835), але кількість ліжкомісць у них менша – 239 тисяч.

Далі йдуть курортні провінції Егейського регіону Туреччини. У провінції Мугла (Муула) налічується 2618 готелів із загальною кількістю місць у 216 тисяч. У провінції Ізмір – 1680 готелів із загальною ємністю понад 80 тисяч місць. Нарешті, в ще одній егейській провінції Туреччини, Айдин, є 462 готелі на 55 тисяч місць.

Також у ТОП-10 за обсягами номерного фонду в Туреччині входять провінції Балікесір, Анкара, Мерсін, Невшехір та Чанаккале.