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ТуреччинаТуризм

У Туреччині розпочався протест проти туристичних автобусів: туристам запропоновано ходити пішки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині розпочався протест проти туристичних автобусів: туристам запропоновано ходити пішки

У Туреччині розпочався протест проти туристичних автобусів: скандал зчинили місцеві жителі острова Бююкада, після того, як на острів Головним управлінням стамбульського транспорту (IETT) було доставлено 10 мікроавтобусів для туристів. Їх передбачалося використовувати для перевезення відпочивальників усередині острова, але, як пише турецька преса, ініціативна група запропонувала туристам ходити пішки.

Пояснимо, що Бююкада — один із Принцевих островів, розташованих неподалік Стамбула. Архіпелаг з’єднаний з містом кількома поромними маршрутами, причому є можливість придбати екскурсію. Острів вважається популярним місцем відпочинку для мешканців Стамбула та туристів — тут багато архітектурних пам’яток часів початку XX століття, у тому числі християнські церкви та монастир, а також пляжі. А головне – «фішка» островів ще й у тому, що там заборонено автотранспорт – дозволено лише велосипеди та електрокари.

Тому група членів Громадянської ініціативи островів, до якої входять жителі островів, зібралася на акцію протесту перед Годинниковою площею, щоб відреагувати на 10 мікроавтобусів, привезених IETT до Бююкади. “Нам не потрібні мікроавтобуси на островах заради пішохідних островів”, – заявили протестувальники. Вони нагадали, що острови є територією першого ступеня, що охороняється, і охороняються законом.

Також ініціативна група зазначила, що підписи проти нововведення вже були доставлені до муніципалітету Стамбула (IMM), муніципалітет островів, Координаційний офіс IMM островів та IETT. “Ми закликаємо всіх підкорятися закону”, – заявили вони.

До речі, одним із аргументів проти запуску автобусів, як не дивно, також стали туристи. На думку ініціативної групи, так загубиться все, що робить острови унікальними і особливими, і в результаті цей район незабаром стане місцем, куди не захочуть приїжджати туристи.

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