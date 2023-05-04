Шокуюча інфляція у Туреччині: готелі подорожчали на 66,41%

Оприлюднено дані щодо споживчої інфляції в Туреччині за квітень. Причому вона стала шоковою як для мандрівників, так і місцевого турбізнесу: порівняно з аналогічним періодом минулого року готелі подорожчали відразу на 66.41%. Відповідний звіт надрукував Інститут статистики Туреччини (TÜIK).

За даними, готелі стали другою категорією, що показала найбільше зростання цін як у річному, і місячному обчисленні. Першою виявилася медицина, що для туристів та релокантів також важливо — порівняно з тим же місяцем минулого року інфляція становила 66.62%.

Щодо загальних цифр, то інфляція в республіці у квітні склала 2.39% порівняно з попереднім місяцем, 15.21% порівняно з груднем минулого року, 43.68% порівняно з тим самим місяцем роком раніше та 67.20% порівняно із середніми показниками за 12 місяців. У той же час, Дослідницька група з інфляції (ENAG) інакше оцінила ситуацію. На їхню думку, інфляція в республіці зросла на 4.86% у квітні цього року та на рекордні 105.16% за останні 12 місяців.

Наведемо групи, у яких було виявлено найбільше підвищення цін проти березнем:

зв’язок – зростання на 5.93% ресторани та готелі – зростання на 4.24% продукти харчування та безалкогольні напої – зростання на 3.95%

Якщо ж порівнювати поточний квітень із торішнім, то ціни в ресторанах та готелях зросли за рік на 66.41%, а на продукти харчування та безалкогольні напої — на 53.92%.

Додамо, що висока інфляція в країні, на жаль, знищила її головну конкурентну перевагу – можливість тримати низькі ціни. У результаті турецький турбізнес заявив, що Туреччина стає нецікавою європейським туристам, на яких місцевий турбізнес дуже розраховує цього року.