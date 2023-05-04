Всі розділи
ГоловнаГотеліШокуюча інфляція у Туреччині: готелі подорожчали на 66,41%
ГотеліЕкономікаТуреччина

Шокуюча інфляція у Туреччині: готелі подорожчали на 66,41%

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У травні Туреччина зафіксувала рекордну інфляцію в 73,50%

Оприлюднено дані щодо споживчої інфляції в Туреччині за квітень. Причому вона стала шоковою як для мандрівників, так і місцевого турбізнесу: порівняно з аналогічним періодом минулого року готелі подорожчали відразу на 66.41%. Відповідний звіт надрукував Інститут статистики Туреччини (TÜIK).

За даними, готелі стали другою категорією, що показала найбільше зростання цін як у річному, і місячному обчисленні. Першою виявилася медицина, що для туристів та релокантів також важливо — порівняно з тим же місяцем минулого року інфляція становила 66.62%.

Щодо загальних цифр, то інфляція в республіці у квітні склала 2.39% порівняно з попереднім місяцем, 15.21% порівняно з груднем минулого року, 43.68% порівняно з тим самим місяцем роком раніше та 67.20% порівняно із середніми показниками за 12 місяців. У той же час, Дослідницька група з інфляції (ENAG) інакше оцінила ситуацію. На їхню думку, інфляція в республіці зросла на 4.86% у квітні цього року та на рекордні 105.16% за останні 12 місяців.

Наведемо групи, у яких було виявлено найбільше підвищення цін проти березнем:

  1. зв’язок – зростання на 5.93%
  2. ресторани та готелі – зростання на 4.24%
  3. продукти харчування та безалкогольні напої – зростання на 3.95%

Якщо ж порівнювати поточний квітень із торішнім, то ціни в ресторанах та готелях зросли за рік на 66.41%, а на продукти харчування та безалкогольні напої — на 53.92%.

Додамо, що висока інфляція в країні, на жаль, знищила її головну конкурентну перевагу – можливість тримати низькі ціни. У результаті турецький турбізнес заявив, що Туреччина стає нецікавою європейським туристам, на яких місцевий турбізнес дуже розраховує цього року.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туреччині передбачили валютний обвал: названо дату

Туреччина
Валютний обвал пророкували Туреччині і навіть названо дату. Турецькі...

У Туреччині опубліковані вражаючі цифри по інфляції

Економіка
Споживча інфляція у Туреччині у вересні зросла на 3.08%...

Висока інфляція зводить нанівець зростання цін на готелі у туристичних містах Європи

Велика Британія
З урахуванням інфляції ціни на готелі у 2022 році...

Туреччині передбачено незаздрісну долю яка позначиться на туризмі

Туреччина
Туреччині передбачено незаздрісну долю: фантастична інфляція споживчих цін у...

Інститут статистики: Відпочинок у турецьких готелях подорожчав майже на 80%

Готелі
За останні 12 місяців вартість проживання у турецьких готелях...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму