Ціни на готельні номери у Туреччині зросли на 85,5%

Ціни на готельні номери та вартість відпочинку в Туреччині помітно зросли: у травні в середньому по Туреччині +85%, а найбільш затребувані у туристів напрями – Анталія та Стамбул – стали ще дорожчими. Отже, які подробиці та які зміни чекають на любителів подорожей? Такими є дані травневого звіту центру статистики туризму Turizm Databank.

Що сталося з цінами на готелі у Туреччині?

За оцінкою відомства, ціна на готельні номери в травні досягла позначки в 1’869 турецьких лір (близько 87$), що становить збільшення 85.5% порівняно з попереднім періодом.

Рекордно подорожчали номери готелів у таких популярних туристичних містах, як Анталія та Стамбул. Так, в Анталії середня ціна на номери збільшилася на 89%, досягнувши позначки в 1692 турецьких лір (78$), А в Стамбулі – на 94%, до 2094 лір (98$). При цьому інфляція в Туреччині за підсумками травня 2023 досягла 39.59% у річному обчисленні.

Що сталося з цінами на відпочинок у Туреччині?

Разом із зростанням цін на готельні номери цінник на тури всередині країни також значно піднявся. За даними Turizm Databank, відпочинок у Туреччині тривалістю тиждень і більше подорожчав на 65%. Тепер ціна становить 8100 турецьких лір (380$).

Ціни на тури вихідного дня також не можуть порадувати – зростання значне, відразу 70%, у грошовому еквіваленті це 1400$. Самим туркам за кордон тепер теж складно вибратися: вартість відпочинку за кордоном, пропонованого туристичними компаніями та сайтами, також боляче б’є по кишені місцевих: зростання цін на відпочинок за кордоном для них підскочило на 61%, досягнувши позначки 12’200 лір (570$).

Важливо відзначити, що крім стрибка цін на готельні номери та тури, у травні також відбулося помітне збільшення витрат на проживання та нічліг у готелях. За даними Статистичного управління Туреччини TÜIK, інфляція у травні становила 0.04% порівняно з попереднім місяцем та 39.59% порівняно з тим же місяцем роком раніше. Витрати на проживання та проживання в готелях збільшилися на 152% у номінальному вираженні та на 54% у реальному вираженні. Щодо цін на електроенергію, то вона також відзначилася зростанням: +142% у номінальному вираженні та 69% — у реальному.