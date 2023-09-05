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У Туреччині підрахували та жахнулися: подорожчання готелів за останній місяць шокувало всіх

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Гіперінфляція призвела до різкого зростання цін на готелі Туреччини: названі курорти, що найбільше подорожчали

Готелі та ресторани у Туреччині впевнено тримають перше місце за темпами зростання цін весь літній сезон. За останніми даними Турецького статистичного інституту (TUIK) зростання цін на готелі тримало перше місце травня, червня та липня порівняно з будь-якою іншою галуззю економіки Туреччини: і знову, як кажуть, підрахували та жахнулися — подорожчання готелів за останній місяць залишається шокуючим: до 100 % до минулого року «не дотягнули» зовсім небагато.

При цьому, за даними TUIK, інфляція в середньому по країні в серпні склала 9,09% порівняно з попереднім місяцем, 43,06% порівняно з груднем минулого року, 58,94% порівняно з тим же місяцем попереднього року. Однак по готелях цифри суттєво вищі.

Готелі очолювали рейтинг подорожчань у травні, червні та липні, і залишилися чемпіонами і у серпні. Зростання цін у ресторанах і готелях по відношенню до минулого року склало 89,31% до минулого року, тобто до 100% залишилося небагато. До липня ціни зросли ще на 7%, а в середньому за рік вони зросли на 75%.

До речі, на третьому місці за темпами зростання також є індустрія, важлива для туризму та готелів — це продукти харчування та безалкогольні напої. Там зростання цін до серпня склало майже 73%.

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