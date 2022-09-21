Закон про громадянство Туреччини передбачає шість способів отримати паспорт: за інвестиції, по натуралізації, через шлюб, працевлаштування, народження і за особливі заслуги. Заявнику не треба відмовлятися від першого паспорта – Туреччина визнає подвійне громадянство.

Громадяни Туреччини їздять без віз більш ніж у 110 країн, отримують довгострокові туристичні та бізнес-візи до США.

Розкажемо, як найшвидше отримати турецький паспорт.

Громадянство Туреччини за інвестиції

Державна інвестиційна програма передбачає п’ять опцій:

Купівля нерухомості. Купівля паїв у інвестиційному фонді. Купівля державних облігацій. Інвестиції у бізнес. Депозит у турецькому банку.

Участь в інвестиційній програмі Туреччини – найшвидший шлях до громадянства. Інвестори отримують паспорт у термін від 6 до 8 місяців, тоді як подати заяву на громадянство з натуралізації можна лише через 5 років проживання у країні. Усі інвестиції за програмою зворотні, гроші можна повернути вже за 3 роки. Мінімальна сума інвестицій становить 400 000 $.

Подати заявку на участь в інвестиційній програмі можуть іноземці віком від 18 років, які не порушували візовий режим Туреччини. Заявникам також потрібно надати довідку про відсутність судимостей та тяжких захворювань.

Іноземці з паспортом Північного Кіпру одержують громадянство Туреччини за інвестиції за прискореною процедурою.

Туреччина визнає подвійне громадянство — інвесторам не потрібно відмовлятися від інших паспортів, щоби взяти участь у програмі.

Заявники з країн, де не визнають подвійне громадянство, за виконання інвестиційних умов можуть отримати «бірюзову карту» (Turquoise Card) — аналог грін-карти в США. З бірюзовою картою інвестори отримують право жити, працювати та вести бізнес у Туреччині, при цьому їм не доведеться відмовлятися від першого громадянства. Карту спочатку видадуть на три роки, після чого її можна замінити на безстрокову.

Інвестор може приєднати до заявки на громадянство чоловіка чи дружину та неповнолітніх дітей.

Іноземцю, який планує отримати друге громадянство для всієї сім’ї, включаючи повнолітніх дітей та батьків, можуть підійти інвестиційні програми в інших країнах. Вигідні умови для великих сімей пропонують країни Карибського басейну.

Купівля нерухомості – найпопулярніша інвестиційна опція програми громадянства Туреччини. До квітня 2022 року інвестори купували нерухомість на суму від 250 000 доларів і отримували паспорт, але Кабінет міністрів Туреччини переглянув умови програми. Тепер мінімальна сума угоди становить 400 000$.

Інвестор може купити житлову чи комерційну нерухомість: апартаменти, віллу, приміщення під ресторан чи магазин. Умови програми дозволяють купувати кілька об’єктів, їхня загальна вартість має перевищувати 400 000 $.

Основні витрати інвестора – це вартість об’єкта. Як додаткові витрати інвестор сплачує податок на реєстрацію права власності в розмірі 4% від вартості об’єкта та оцінку об’єкта нерухомості – близько 150 $.

Депозит у турецькому банку. Інвестор розміщує на депозиті від 500 000 $ або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті. Рахунок можна відкрити в одному або кількох банках Туреччини, наприклад, у банках Ziraat Bank або Albaraka Turk, які працюють з іноземцями. Гроші не можна знімати упродовж трьох років.

Інвестиції у бізнес. Щоб виконати умови програми, інвестор може:

купити частку турецької компанії;

відкрити в країні власний бізнес, який забезпечить робочими місцями щонайменше 50 громадян Туреччини.

Мінімальна сума інвестицій – 500 000 $. Продати частку в компанії або бізнес можна через три роки.

Купівля паїв у інвестиційному фонді у сумі від 500 000 $. Деякі інвестори вважають за краще купити паї в інвестиційному фонді замість нерухомості. Паї приносять пасивний дохід, їх легше продати і, на відміну нерухомості, вони вимагають додаткових щорічних витрат обслуговування чи управління.

Купівля держоблігацій на суму від 500 000$. Через три роки інвестор може продати чи погасити цінні папери.

Експерти пояснили, як отримати «золотий паспорт» Туреччини

Громадянство Туреччини з натуралізації

Отримати громадянство Туреччини з натуралізації можуть іноземці, які мешкають у країні з видом на проживання не менше 5 років. ВНП можна отримати для навчання, возз’єднання сім’ї, при покупці нерухомості або з гуманітарних підстав — наприклад, у надзвичайній ситуації.

Претенденту на громадянство Туреччини з натуралізації не можна:

виїжджати із країни довше ніж 6 місяців протягом року;

не було загалом більше року протягом 5 років перед поданням заяви.

Правила не поширюються на іноземців, які виїжджають із країни на навчання чи лікування.

Іноземцеві також потрібно буде скласти іспит на знання турецької мови, надати довідку про стан здоров’я та відсутність судимостей, підтвердити дохід.

У законі про громадянство не прописано вимог до рівня доходу заявника.

Громадянство Туреччини через шлюб

Іноземець не може подати заявку на отримання паспорта одразу після укладання шлюбу з громадянином Туреччини. Спочатку він отримує посвідку на проживання: перший — на один рік, після цього — ще на два роки.

Після трьох років спільного життя та співбесід, які підтвердять, що шлюб є ​​дійсним, іноземець може претендувати на громадянство.

Громадянство Туреччини через працевлаштування

Іноземець може отримати громадянство Туреччини, якщо влаштується працювати у турецьку компанію. Коли роботодавець укладає договір з іноземним співробітником, він отримує йому дозвіл працювати.

Відповідно до Закону про іноземців № 6458, дозвіл на роботу дорівнює статусу ВНП. Через 5 років роботи за контрактом іноземець може подати заявку на паспорт Туреччини.

Громадянство Туреччини за особливі нагороди

Паспорт Туреччини за особливі заслуги можуть отримати:

висококваліфіковані спеціалісти;

вчені та дослідники;

спортсмени;

діячі культури.

Претенденти на громадянство спочатку отримують бірюзову картку – аналог посвідки на проживання. Спочатку її видадуть на три роки. Якщо за цей час іноземець покаже себе з хорошого боку, тобто не вчинятиме правопорушень, він зможе отримати безстрокову бірюзову картку.

У деяких випадках власник картки може подати документи на отримання паспорта, наприклад, якщо він прожив у країні п’ять років.

Громадянство Туреччини з народження

Діти набувають турецьке громадянство з права крові: має значення громадянство батьків, але з місце народження. Діти, які народилися від батька чи матері з турецьким паспортом, від народження стають громадянами Туреччини.

Батьки одержують свідоцтво про народження дитини. У 15 років дитина отримує паспорт Туреччини або ID-карту.

Якщо батьки дитини – громадяни різних країн або біпатриди, вона з народження може отримати право на громадянство двох країн. Щоб дитина отримала друге громадянство, батькам необхідно подати заяву до консульства Туреччини чи іншої держави.

Громадянство Туреччини передається у спадок. Новонароджені діти, батьки яких отримали турецький паспорт за інвестиції, також отримують громадянство.

Які переваги дає громадянство Туреччини

Паспорт Туреччини відкриває безвізовий в’їзд до понад 110 країн, серед них Японія, Гонконг та Сінгапур. У деякі країни зі списку знадобиться отримати візу після прибуття або електронний дозвіл на в’їзд.

Бізнес-віза Е-2 до США. Між Туреччиною та США підписано Договір про торгівлю та мореплавання, він дозволяє громадянам Туреччини отримати бізнес-візу Е-2 до США.

Щоб подати документи на візу, інвестор купує або відкриває бізнес у США, при цьому не обов’язково створювати робочі місця. З візою Е-2 інвестор та його сім’я можуть жити та працювати в країні. Візу видають терміном до 5 років.

Довгострокова віза в США. Інвестори з громадянством Туреччини можуть отримати туристичну візу В-1/В-2 у США терміном до 10 років. Для цього вони подають заяву та проходять співбесіду в консульствах США в Туреччині, наприклад, у Стамбулі чи Анкарі.

Короткий термін повернення інвестицій. Через три роки після отримання громадянства інвестор може продати активи та повернути вкладені гроші. Для порівняння: учасники більшості інвестиційних програм громадянства карибських країн можуть продати нерухомість лише через 5 років.

Громадянство передається у спадок дітям інвесторів. Учасники деяких інших програм, наприклад Антигуа та Барбуди та Домініки, не можуть передати друге громадянство у спадок.

Як найпростіше отримати громадянство Туреччини

Громадянство Туреччини за інвестиції та за натуралізації – надійні та універсальні способи для отримання громадянства Туреччини. Громадянство через шлюб, укладення трудового контракту та за особливі заслуги — окремі випадки, які не підходять більшості заявників.

Набуття громадянства з натуралізації займає від 5 років, при цьому іноземцю знадобиться скласти іспит на знання турецької мови. Заявнику необхідно надати сертифікат, який видає консульство чи Міністерство освіти. Сертифікат приватних мовних шкіл не підійде.

Інвестори звільнені від іспиту та отримують паспорт майже в 10 разів швидше.

Етапи набуття громадянства Туреччини при купівлі нерухомості: