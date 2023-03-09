Туристів почали масово обманювати при купівлі та оренді житла в Туреччині: озвучено способи шахрайства

Підвищений попит приїзжих на нерухомість у Туреччині, помножений на економічну кризу в самій країні, призвів до масового врожаю шахраїв. Туристів почали масово обманювати при купівлі та оренді житла в Туреччині. При цьому постраждати можуть усі — і ті, хто до всіх «релокацій» придбав у Туреччині собі квартиру ще на етапі котловану, та «свіжі» орендарі, які розраховують на ВНЖ. Основні способи “розводу” на гроші озвучили експерти.

Типова історія купівлі квартири у їхньому викладі звучить так. «Цілком легальна схема обману від забудовників», за визначенням блогерів, реалізувалася в такий спосіб. Ірина С., яка живе в Туреччині, не перший рік зважилася на купівлю свого житла в Аланії. «Вибрала на той момент ЖК Kingdom Towers, що будується. Внесла повну вартість ще на стадії котловану – 33 тисячі євро. З Інною уклали договір, все йшло добре», – розповідають експерти.

Проблеми розпочалися на етапі здобуття власності. Забудовник прямо заявив, що квартира була куплена надто дешево, а зараз йому нібито не вистачає на оздоблення. І попросив внести ще 20 тисяч євро. «При цьому Інна заходила у свою квартиру і бачила, що там і оздоблення вже є, і навіть кухонні меблі стоять. Залишалося ламінат кинути і облагородити двір. Навіть басейн у комплексі вже був», – пояснюють експерти. Однак своєї квартири туристка так не дочекалася, отримавши лише назад на рахунок 33 тис. євро.

«Продавати житло на етапі котловану у Туреччині під забороною. Коли іноземці, які не знають цього, купують нерухомість на етапі котловану, він вважається не пайовиком, а інвестором. І володіє не цілою квартирою, а деякою кількістю квадратних метрів. І договір між забудовником та покупцем за фактом не має у Туреччині юридичної сили. Недобросовісні забудовники знають цю лазівку та “орендують” кошти на будівництво у іноземців», – пояснили експерти. Тож для покупців перша порада — не хочете прогоріти, беріть щось готове.

Свої методи розводу є і для орендарів. Їм також сприяє турецьке законодавство та влада, яка «закручує гайки» в плані отримання іноземцями ВНЖ. «В Анталії набула чинності заборона для іноземців на прописку. Відповідно, і жодного посвідки на проживання! При цьому в період туристичного ажіотажу ціни зросли в 3-4 рази. Агентства вирішили брати комісію за подвійним тарифом. А плату взагалі наперед на півроку-рік. Про те, що посвідки на проживання не буде, звичайно ж, вони не попереджали», – наголошують експерти.