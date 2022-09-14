“Золотий паспорт” Туреччини – це паспорт, який інвестори отримують при покупці нерухомості, паїв в інвестфондах або створенні бізнесу та робочих місць. Тобто за внесок у розвиток економіки країни.

Витрати на отримання другого громадянства Туреччини становитимуть від 400 000 $, а процес займе від 6 до 8 місяців.

Громадянство Туреччини за інвестиції

Туреччина видає золоті паспорти, або громадянство за інвестиції, з 2017 року: спочатку заявникам необхідно було вкласти в економіку країни 1 000 000 $ – програма не мала попиту. За перший рік заявку на громадянство подали лише 70 інвесторів.

У 2018 році уряд Туреччини змінив умови програми: мінімальний розмір інвестицій скоротили вчетверо – з 1 000 000 до 250 000 $. Кількість заявників різко зросла: з вересня 2018 року турецьке громадянство отримали понад 35 тисяч інвесторів та членів їхніх сімей.

У 2022 році мінімальний розмір інвестицій знову переглянули – з 12 червня 2022 він становить 400 000 $.

Золотий паспорт Туреччини одержують заявники, які виконують умови однієї з п’яти інвестиційних опцій: купують нерухомість, паї в інвестиційних фондах чи держоблігації, відкривають компанію чи розміщують депозит у турецькому банку.

Паспорт Туреччини за покупку нерухомості

Купівля нерухомості — найпопулярніша опція серед інвесторів, нею скористалися 95% заявників. Правила програми визначають лише мінімальну суму угоди – 400 000 $. Інвестор вільний вибирати:

кількість об’єктів – один або кілька;

тип нерухомості – житлова, комерційна, промислова чи сільськогосподарська;

вік об’єктів нерухомості – новобудова або вторинний ринок;

регіон.

Об’єкт нерухомості може бути використаний для участі у програмі громадянства лише один раз. Це означає, що інвестору не можна купити нерухомість в іншого інвестора.

Якщо іноземець вже має нерухомість у Туреччині, він може подати заявку на громадянство за програмою. Для цього необхідно, щоб кадастрова вартість об’єкта перевищувала 400 000 $, а угода була укладена не раніше ніж 18 вересня 2018 року. Інші об’єкти для участі у програмі не підійдуть.

Додаткові витрати. Витрати на купівлю нерухомості – це не лише вартість об’єкту. Інвестори сплачують податки та збори за передачу власності на нерухомість: вони становлять від 4 до 8% від суми угоди.

Загальні витрати на участь у програмі також включають державні збори та мита, їх розмір складає 574 $ за кожного члена сім’ї.

Прибутковість. Нерухомість у Туреччині – вигідне вкладення. Поки об’єкт у власності, інвестор може здавати його в оренду та отримувати пасивний дохід – до 15% річних. За умовами програми через три роки об’єкт можна продати: за цей час він може зрости у ціні в кілька разів. За даними банку Туреччини, ціни на житло у Стамбулі за 2021 рік зросли на 106,3%.

Продаж нерухомості. У Туреччині діє податок на приріст капіталу на угоди з нерухомістю, яка була у власності менш як п’ять років. Якщо інвестор вирішить продати нерухомість через три роки, різницю між ціною продажу та ціною купівлі включать до бази для сплати прибуткового податку. Ставка прибуткового податку є прогресивною — від 15 до 40%.

Як ще отримати турецьке громадянство за інвестиції

Крім покупки нерухомості є ще чотири опції програми громадянства. Вони передбачають інвестиції у розмірі 500 000 $. Заявник може:

Інвестувати у бізнес, наприклад, в основний капітал турецької компанії. Інвестор має право відкрити власну компанію та створити в ній 50 робочих місць. Купити державні облігації. Купити паї інвестиційних фондів та отримувати пасивний дохід у вигляді дивідендів. Відкрити депозит в одному із банків Туреччини.

Через три роки після отримання золотого паспорта Туреччини інвестор може повернути гроші: продати частку у бізнесі, закрити депозит, погасити облігації.

Переваги турецького громадянства для інвесторів

Безвізові поїздки до 110 країн світу, включаючи Гонконг, Малайзію, Японію та Південну Корею. Аеропорт Стамбула — Istanbul Havalimani — один із найбільших у світі, а місцева авіакомпанія Turkish Airlines здійснює перельоти до 122 країн. Все це дає можливість подорожувати світом без обмежень.

Шенгенська віза на 5 років. Для поїздок країнами Шенгенської угоди громадянам Туреччини знадобиться віза категорії С-2: її видають для туристичних і ділових поїздок відразу на 5 років. З шенгенською візою С-2 можна проводити у країнах Шенгену 90 днів протягом 180 днів.

Бізнес-віза Е-2 до США. Віза Е-2 доступна інвесторам із країн, які уклали зі США договір про торгівлю та мореплавання, Туреччина — одна з них, договір між країнами діє з 1990 року.

Щоб отримати візу, громадянин Туреччини відкриває компанію у США або інвестує у існуючий бізнес. Хоча мінімального розміру інвестицій не встановлено, юристи Іммігрант Інвест рекомендують вкладати від 200 000 $, щоб знизити ризики відмови в отриманні візи.

З візою Е-2 інвестор та його дружина чи чоловік можуть працювати в США, а їхні діти — ходити до американських шкіл і вступити до вузу. Незважаючи на час, проведений у країні, отримати громадянство в США не вийде: віза неімміграційна.

Візу B-1/B-2 до США турецьким громадянам видають одразу на 10 років. З цією візою можна приїжджати до країни, щоби відпочивати, проводити переговори, проходити лікування. З цією візою не можна отримати дозвіл на роботу.

Не треба знову служити в армії. Призовний вік у Туреччині – від 20 до 41 року. Іноземцям, які отримують паспорт з натуралізації, знадобиться пройти службу протягом 12 місяців. Інвестора та його дітей не покличуть.

Можливість зменшити податкове навантаження. Туреччина підписала угоди про уникнення подвійного оподаткування із 78 країнами, серед яких Німеччина, ОАЕ та Японія. Зазвичай угоди охоплюють прибутковий та корпоративний податки, податки з дивідендів, відсотків та роялті, податки на морські та повітряні перевезення. Список податків та способи компенсації визначено у кожній конкретній угоді.

Вимоги до учасників інвестиційної програми громадянства Туреччини

Подати заявку на участь у програмі може іноземець віком понад 18 років з легальним доходом, без судимостей, порушень міграційного законодавства Туреччини та серйозних захворювань.

Разом з інвестором у програмі може брати участь його сім’я — чоловік чи дружина та неповнолітні діти. Їх можна включити до заявки відразу або приєднати пізніше, коли основний заявник вже отримає паспорт Туреччини.

Батьків, братів, сестер та повнолітніх дітей не вдасться приєднати до заявки на отримання громадянства — вони можуть отримати лише ВНП. Доплата за статус ВНП у цьому випадку становитиме 5000 $ за особу.

Для подання заяви на громадянство інвестору потрібно надати пакет документів на себе та членів сім’ї. Потрібно нотаріально завірити, перекласти та підтвердити справжність документів у посольстві Туреччини.

Перелік документів для подання заявки на громадянство Туреччини за інвестиції

Документ Уточнення юристів Нотаріальний переклад паспорту Переклади паспортів основного та додаткових заявників Свідоцтво про народження Свідоцтво про народження основного та додаткових заявників, кожне – у двох примірниках Свідоцтво про сімейний стан Свідоцтво про укладення або відсутність шлюбу, розлучення, вдовства Фотографія візи або штампів про перетин кордону з Туреччиною Фотографію не потрібно надавати заявникам, які раніше не відвідували Туреччину Довідка про відсутність судимості Для основного та додаткових заявників Біометричні фотографії По 10 штук на кожну особу, яка включена до заявки на громадянство Підтвердження виконання інвестиційних умов Для опції з купівлею нерухомості: акт реєстрації нерухомості в земельному кадастрі, звіт про оцінку майна та сертифікат придатності від Міністерства навколишнього середовища та міського розвитку Медична страховка Поліс має бути оформлений у Туреччині

Покрокова процедура отримання турецького паспорта під час купівлі нерухомості

Інвестор проходить шість основних етапів, перш ніж отримати паспорт за інвестиції. Процедура займає від 6 до 8 місяців: