Німеччина значно спростила правила набуття громадянства

Німецький парламент ухвалив закон про спрощення процедури набуття громадянства ФРН. Таким чином, Берлін прагне залучити більше легальних іммігрантів, щоб вирішити проблему нестачі кваліфікованих працівників, пише Financial Times.

Згідно із законом, ухваленим 382 голосами проти 234, іноземці зможуть подати заявку на отримання громадянства після п’яти років легального проживання в Німеччині. Досі для цього потрібно було прожити у країні вісім років. А ті, хто доклав особливих зусиль для інтеграції, наприклад, вивчив німецьку мову чи займався волонтерством, зможуть подати заявку на громадянство вже за три роки.

Також цей закон скасовує заборону подвійного громадянства для представників тих країн, які не входять до складу ЄС.

“Ми повинні зробити пропозицію кваліфікованим людям з усього світу, як це роблять США та Канада. Ми повинні висловити свою вдячність людям, які приїжджають до цієї країни і роблять свій внесок у збереження нашого суспільства”, – сказала міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер.

Як зазначає FT, ухвалення цього закону відрізняє Німеччину на тлі інших країн Європи, які, навпаки, посилюють критерії натуралізації для іноземців. Наприклад, французький парламент минулого місяця ухвалив закон, за яким народжені у Франції діти батьків-іммігрантів більше не отримають громадянство автоматично, а мають просити про нього у віці 16-18 років.

Щоправда, одночасно зі спрощенням процедури набуття громадянства Німеччина також спростила правила депортації іноземців, які перебувають у країні незаконно.