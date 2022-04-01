Російський туризм в Туреччині відновлюється на нових умовах

Великі російські туроператори турецького походження матимуть можливість возити своїх туристів з Росії на курорти Туреччини, навіть незважаючи на проблеми з авіаперевезенням у російських авіакомпаній. На даний момент більша їх частина вже провела переговори з керівництвом турецького нацперевізника Turkish Airlines щодо купівлі блокових місць на рейсах нацперевізника – і завершилися ці переговори, судячи з заяв турецьких ЗМІ, успішно. Хоча керівництво авіакомпанії й застерігає, що все залежить від розвитку подій на політичній арені.

Подробиці за даними програмами, озвучені турецькими ЗМІ, такі. Turkish Airlines надасть блок місць на 1.5 млн, із них 400 тис. вже взяли Coral, Anex та Pegas. Причому за оцінкою туроператорів це «тимчасове рішення», на період поки що не знайдеться інша можливість вирішити проблему «авіасанкцій».

Турецькі експерти також заявили, що Coral Travel вже продає групові тури з рейсами Turkish Airlines в Анталію з 30 квітня 2022 року. Pegas Touristik також розмістив тури до Анталії з кінця квітня на блокових рейсах Turkish Airlines.

У «Анекса» поки що таких турів не виявлено, згідно з заявою турецьких джерел – поки що йдуть переговори. Також з Turkish Airlines у процесі переговорів знаходиться і Fun&Sun (раніше TUI Росія).