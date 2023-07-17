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Повстання в Rixos через щурів: нестерпні умови довели людей у Ріксосі до масових протестів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Повстання в Rixos через щурів: нестерпні умови довели людей у Ріксосі до масових протестів

Розширення «імперії Rixos» – вкрай популярної у європейських туристів мережі люксових готелів 5-6* може опинитися під загрозою через масові протести.

Як пише видання Turizm Guncel, нестерпні умови та полчища щурів довели людей у Ріксосі до повстання. Йдеться, правда, не про туристів, а про робітників на будмайданчику чергового готелю Rixos, розташованого в Стамбулі.

За даними видання, проти умов праці на будівельному майданчику Rixos Hotel у Стамбулі, де будівельні роботи виконує компанія Symbol Construction, повстали близько 250 робітників. Причина — проблеми з житлом, гігієною, вентиляцією та харчуванням.

Останнім приводом для скандалу, який, судячи з усього, завершився масовим розгромом робочої їдальні, стала навала на цю їдальню щурів, що виявили співробітники. «Ось так тут ставляться до робітників: у їжі щури!» – наводить видання запис у соцмережах.

На даний момент, 7 робітників, яких вважали призвідниками бунту, звільнено. Решта все ж таки має намір пробитися крізь «ігнорування керівництвом ситуації» будь-якими методами.

Нагадаємо, що мережа Rixos, турецька мережа “люксових” готелів дуже популярна у туристів. При цьому, стартувавши в Туреччині, вона стрімко розширюється – у 2012 році готель мережі відкрився в Єгипті, на даний момент вони є і в Хургаді, і в Шарм-ель-Шейху; також готелі групи можна зустріти у багатьох популярних країнах – від ОАЕ до Казахстану. Розширюється мережа і в «рідній» Туреччині, анонсувавши нові готелі в Анталії та Стамбулі, який і оскандалився.

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