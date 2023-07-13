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Туристи вилітали на берег і кидалися камінням: на пляжі Анталії сталася паніка через величезний плавець

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи вилітали на берег і кидалися камінням: на пляжі Анталії сталася паніка через величезний плавець

Новий привід для паніки серед туристів дав величезний плавець, помічений у середземноморських водах найпопулярнішого курортного міста Кемер, розташованого в турецькій провінції Анталія. Побачивши джерело небезпеки, одні туристи «вилетіли» з води на берег, інші почали закидати живність камінням. Про це 12 липня повідомила турецька газета Mynet.

Ідилічний курортний відпочинок у Кемері порушив величезний плавець, які пильні відпочиваючі роздивилися біля узбережжя — просто в купальній зоні. У світлі останніх трагічних подій у Єгипті та на Галапагоських островах, відпочиваючі прийняли рибу за акулу-людожера. Багатьох охопив страх, тому вони без роздумів кинулися тікати з води, а інші, стоячи до пояса у воді, почали закидати джерело паніки камінням.

Один із свідків події зміг зняти пляжний хаос на відео, використовуючи мобільний телефон. Після публікації ролика в соцмережах запис став широко обговорюватися. На кадрах було видно, як люди, що перебувають у воді, помітили рибу з плавцем, що плавала просто біля берега, і з криками кинулися до берега. Хоча ці кадри викликали бурхливі обговорення в інтернеті, пізніше стало відомо, що риба, що наблизилася до узбережжя і своїм виглядом налякала оточуючих, насправді була рибою-списом, яка, якщо її не атакувати, не становить небезпеки для людей. Втім, обережність у воді ніколи не завадить.

Довідка: Риба-спис або риба-стріла – це загальна назва для групи риб, які мають особливі анатомічні особливості, що дозволяють їм плавати з великою швидкістю і точністю, як стріли. Вони мають витягнуту форму тіла, сплюснуту з боків, а також гострі, стрілоподібні луски, щоб скоротити опір води.

Найбільш відомими представниками риби-списа – акули-мечі, також відомі як меч-риби. Вони мають довгасте тіло з витягнутою верхньою щелепою, на якій розташований великий гострий паросток, що нагадує меч або спис. Цей паросток використовується для полювання на видобуток та захисту від хижаків.

Туристи вилітали на берег і кидалися камінням: на пляжі Анталії сталася паніка через величезний плавець

У риби-списа є характерний високий і гострий плавець – він же дорсальний – саме його туристи помилково можуть сприймати плавник кровожерного хижака. Він витягнутий вгору і має стрілоподібну форму, що нагадує спис або меч. Дорсальний плавець відіграє ключову роль у підтримці рівноваги, маневруванні та плаванні з високою швидкістю.

Кемер – популярна туристична локація в Туреччині. У його курортну зону входять Кіріш, Текірова, Гейнюк, Бельдібі та Чамьюва. Місто розташоване за 43 км від міжнародного аеропорту в Анталії.

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