Через пекельну спеку почали закриватися знакові пам'ятки: туристи непритомніють.

Пекельна спека, що накрила Європу, призвела до того, що у багатьох країнах почали закриватися знакові пам’ятки. Після туристки, що зомліла в італійському Колізею при жарі «всього-то» в 36 градусів, деякі країни вирішили закривати знамениті музеї на сієсту «превентивно». Так про це оголосив грецький Акрополь.

Влада Афін оголосила, що пагорб Акрополя, де знаходиться храм Парфенон, який щорічно відвідують мільйони туристів, буде закриватися з полудня до 17:00 за місцевим часом. Причина – спека. За прогнозами, які представила метеорологічна служба Греції, очікувала в Афінах пікові температури досягають 41 за Цельсієм. При цьому варто нагадати, що знаменитий Акрополь – це величезний пагорб над Афінами, і більшість його визначних пам’яток розташована на відкритому місці, де укриттів від сонця дуже мало. Як запевняють синоптики, спека там відчувається ще більше, тому закривати його на сієсту необхідно.

Швидше за все цей приклад наслідуватимуть й інші країни, в тому числі згадана Італія — там очікують спеку вище 45 градусів за Цельсієм, у тому числі в центрі та на півдні країни. З екстремальною спекою зіткнулися також Іспанія, Франція, Німеччина та Польща. Температури можуть побити поточний європейський рекорд – 48,8 за Цельсієм, зафіксовані на Сицилії у серпні 2021 року.

В Іспанії при цьому туристів налякали, що їм скоро «доведеться тікати з пляжів». Так Туристів попереджають, що температура біля поверхні землі досягла і навіть перевищила 60 ° C – це та температура, при якій цілком на пляжі можна спекти на піску яєчню. У повітрі очікується до +48 градусів, що дійсно смертельно небезпечно. Щоправда додамо — ці температури поки що зафіксовані лише в регіоні Естремадура на заході Іспанії, який не межує з морем. Проте попередження для туристів звучать на повну силу: наприклад, у вищезгаданому британському телешоу, де туристів закликали «триматися подалі від пляжу». «Скоро буде надто спекотно, щоб лежати на пляжі у липні та серпні», – запевняють його автори.

Нагадаємо, причиною пекельної спеки в Європі став антициклон «Цербер», названий на честь триголового пса, який у давньогрецькій міфології охороняє брами в підземний світ, обрушився на популярні курорти Італії та Іспанії. Туристів, які планують відпочинок у цих регіонах, попередили про «вбивчі» температури, які загрожують здоров’ю. Хвиля виснажливого пекла йде до Європи з Сахари, при цьому президент Італійського метеорологічного товариства Лука Меркаллі попередив про наближення до рекордних погодних значень. «Ми знаємо, що температура буде вищою за +40 або +45°C. Ми можемо наблизитись до історичного рекорду. У будь-якому випадку рівні будуть дуже високими», – наголосив він. Нагадаємо, що попередній рекорд становив +48.8°C і був зареєстрований у сицилійському місті Флоридія 11 серпня 2021 року. Загалом синоптики попередили, що липневі температури перевищуватимуть позначки +40°C та 45°C. Подробиці читайте за цим посиланням.

Торкнувся «Цербер» і Туреччини, де відпочиває безліч туристів. Але там своя аномалія — ще й шторм пригнав до берегів холодну воду. Туристів попереджають: ситуація може бути небезпечною для здоров’я.