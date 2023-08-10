Пляжі Пхукета залило нафтою: почався мор тварин, туристам заборонили заходити у море

Нафта накрила пляжі курортного острова Пхукет. Розлив спровокував мор морських істот та призвів до заборони купання для туристів. Небезпечне забруднення сталося через судно, що проходило повз. Влада кинула всі сили на усунення екологічної катастрофи.

Постраждало піщане узбережжя національного парку Сирінат і острів Рача Яй, розташований на південь від Пхукету, уточнив портал The Thaiger. Під керівництвом заступника гендиректора Департаменту морських та прибережних ресурсів Порнсрі Сутанарук експертами та ресурсознавцями розроблено стратегію для зупинення розливу нафти. Нині в Андаманському морі та на курортних пляжах вдалося зібрати близько 3 тонн горючої рідини.

Згідно з виконаними розрахунками на основі моделювання морських течій та вітрових умов, розлив міг початися у східній частині моря і далеко від Пхукету. Управління острова має намір визначити винне у розливі судно, аналізуючи дані про рух суден.

Поки що попередній аналіз показав, що масовий розлив міг статися біля узбережжя Пханг Нга ще минулого тижня. Вивчивши дані, експерти попередили, що до вихідних нафтові плями масово дістануться острова Рача Яй у Пхукета. Місцева влада активно займається очищенням і запобіганням подальшому поширенню, щоб запобігти просочуванню маслянистої рідини в пісок.

Екологічна шкода оцінюється, зокрема, через вплив на морську флору та фауну. Відомо про смерть чотирьох морських черепах, у яких у шлунках виявили сліди нафти. Зберігається загроза та життя коралів. Щодо туристів, то їм рекомендовано уникати забруднених ділянок та повідомляти про свої спостереження офіційним органам. Крім того, на час ліквідації наслідків катастрофи їм заборонили купатися у морі.