Названий найбільш завантажений аеропорт Європи у 2021 році

Міжнародна рада аеропортів (ACI) Європи представила підсумки року.

Згідно зі звітом організації, як повідомляє “Анадолу“, пасажиропотік минулого року виріс на 37 відсотків, тоді як у 2020 році на тлі пандемії цей показник скоротився на 59 відсотків порівняно з 2019 роком.

За підсумками 2021 року, аеропорт Стамбул став найзавантаженішим аеропортом Європи. Їм обслужили 36,98 мільйона пасажирів. Другим за показником завантаженості слідує московський Шереметьєво. За рік він обслужив 30 943 456 пасажирів. Трійку лідерів замикає аеропорт імені Шарля де Голля у Парижі. За рік у ньому отримали послуги 26 201 698 туристів. Також до топ-5 європейських аеропортів, що користуються попитом, входить амстердамський Схіпхо та ще один аеропорт у Москві – Домодєдово.

Як наголошується, всупереч “ковідним” обмеженням аеропорт Стамбула займав перше місце серед європейських аеропортів за кількістю пасажирів і в 2020 році. У період повітряна гавань у турецькому мегаполісі обслужила понад 23 000 000 пасажирів.