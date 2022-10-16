На турецькому курорті підпалили готель, який вигорів ущент: туристи опинилися в лікарні

Дванадцятьох туристів, у тому числі дві дитини, опинилися в лікарні після жахливого пробудження в одному з готелів на турецькому курорті Мармаріс. У готелі на 30 номерів сталася пожежа, внаслідок якої готель став «непридатним», як формулюють турецькі ЗМІ. Вже з’ясовано, що причина займання – підпал, причому палієм виявився бармен цього ж готелю.

Подробиці такі: інцидент стався пізно ввечері, пожежників викликали перехожі, що побачили полум’я. Всього з готелю на 30 номерів було евакуйовано та відправлено до лікарні 12 туристів, з них двоє дітей. Туристи здебільшого надихалися димом, нині їхній стан здоров’я поза небезпекою — додають джерела. Готель же внаслідок пожежі «прийшов у непридатність».

Розслідування, яке розпочали співробітники районного управління поліції Мармаріса, за свідченнями очевидців і буквально гарячими слідами швидко вийшло на одного з орендарів готелю, який орендував у готелю приміщення для бару. З’ясувалося, що бармен і влаштував підпал. За його словами, орендаря вкрай розлютило, що власник готелю постійно піднімав орендну плату. Також палій заявив, що для підпалу злив бензин зі свого автомобіля. Також обвинувачений заявив, що «хотів підпалити лише стільці та столи», зовсім не очікував, що згорить весь готель і дуже шкодує про підпал.

Нагадаємо, що пожежі у готелях Туреччини за сезон траплялися кілька разів. На початку вересня сильна пожежа сталася у готелі на курорті Аланія. Частину туристів евакуювали, решта – врятувалися втечею, постраждали двоє пожежників. Пожежа виникла близько 11:00 ранку на даху одного з готелів у районі Кестель.

«Добиралися» до готелів та лісові пожежі, як і минулого літа. Наприкінці липня лісова пожежа, яка спалахнула в лісовій зоні Ічмелер Турунч, дісталася Мармарісу. Через сильний вітер вогонь, що швидко став верховою пожежею, стрімко розрісся, полум’я перекинулося на приватні вілли та готель Пактика, під ударом стихії загалом опинилися кілька готелів. З вогнем боролися в тому числі з повітря, було задіяно 5 літаків, 10 гелікоптерів, 34 пожежні катери та понад 150 одиниць наземної техніки.