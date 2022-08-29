На турецькі готелі масово напали шахраї, які знайшли спосіб безкоштовного відпочинку

Туристи-шахраї знайшли новий спосіб відпочивати у турецьких готелях майже безкоштовно. Промишляють цим переважно європейці, насамперед британці — шахрайств зі страховими компаніями з фіктивних отруєнь у готелях, які раніше прославилися «епідемією».

Фактично, «поштовий переказ» – це варіація послуги «відпочинь зараз, плати потім». Як пишуть у турецьких ЗМІ, турист-шахрай робить бронювання готелю з опцією оплати «поштовим переказом», а вже після повернення з Туреччини не здійснює цю оплату, заявляючи банку у відповідь на платіжне доручення, яке приходить через 3-4 місяці після відпочинку, що у жодному готелі не був. Користуються шахраї дуже простою «лазівкою»: готелі до цього часу не можуть довести банку факт приїзду туриста, оскільки записи камер на стійці реєстрації та інших камер очищаються за місяць. Принаймні так заявляють турецькі готельєри, які описали проблему ЗМІ.

Вони також заявляють, що шахрайство явно організоване, до нього входять технічні фахівці, які стежать, щоб оплата проводилася «поштовим переказом», а не прямо списувалася з картки, та юристи, які допомагають шахраю «довести», що в готелі його ніколи не було. Банк запитує у готелю дані про туриста – і якщо на той момент відеофіксація вже стерта, велика ймовірність, що кошти залишаться у шахрая.

Як розповів Ірфан Чолакоглу, керуючий одним з готелів готелем в Каші, цього сезону у нього виявилося четверо таких туристів, які зупинилися в найкрасивіших номерах і здійснили оплату методом «Поштовий переказ». Він поскаржився, що довести факт відпочинку туриста дуже складно, навіть маючи на руках усі документи, включаючи підтверджений факт перебування туриста в країні та готелі. У результаті готельєри терміново шукають спосіб боротися з новою навалою.