На курорти Туреччини насувається ураган та морози

На курорти Туреччини прийшли хрещенські морози та сильні опади. У найближчі кілька днів головна турецька провінція Анталія опиниться у владі сильних снігопадів із поривами вітру та морозів. Про це повідомили турецькі ЗМІ з посиланням на 4 регіональне управління метеорології.

Негода далася взнаки вже ввечері 21 січня: на східні курортні райони країни Серік, Манавгат, Аланья, Газіпаша, Аксекі, Ібраді та Гюндогмуш обрушився циклон. Пік величезних повітряних вихорів припаде на ранок неділя, 23 січня: у прибережних районах пройдуть зливи зі снігом, грози, торнадо, а в горах – сильний снігопад та ураган.

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Туристів попередили про несприятливі ситуації на дорогах через ожеледицю, сильний вітер, і погану видимість. Можливі перебої у русі транспорту. Особливо небезпечною оголошено автомагістраль, яка сполучає Анталію з Коньєю. Також можливі град, сильний вітер та шторм, грози, високий ризик утворення торнадо.

За словами регіонального директора Мехмета Латіфа Гюльтекіна, холодна та дощова погода, яка влаштувалася на Балканах, почала впливати на захід регіону. «Сьогодні ввечері (21 січня) у курортній провінції Мугла почалися опади і в найближчі кілька днів вони зрушать у бік східних регіонів Анталії та значно посиляться. Там очікуються сильні зливи, а прибережна зона – сильний снігопад», – пояснив експерт.

Знизиться і температура повітря – після неділі стовпчик термометра не підніматиметься вище +6-7°C. Протягом тижня холодні повітряні маси пануватимуть на популярному курорті. У Манавгаті, Аланії, Газіпаші та інших районах очікуються дощі зі снігом. Потім циклон рушить на західні Анталії. Фермери попереджені про майбутні заморозки», – додав він.

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