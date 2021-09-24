«Ми будемо прагнути до більш тісних відносин з Росією». Ердоган про «розчарування» в переговорах з Байденом

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав, що його недавні переговори з президентом США Джо Байденом були такими, що розчаровують і що його країна буде прагнути до більш тісних відносин з Росією.

Виступаючи в Стамбулі, Ердоган заявив, що йому і Байдену не вдалося усунути свої розбіжності. Два лідери зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

– У переговорах з президентом Байденом, яких я очікував, бажаний результат не був досягнутий … Як дві країни НАТО, у нас, ймовірно, є дві різні точки зору, – сказав президент Туреччини журналістам.

Критика дій США

Ердоган розкритикував підтримку США курдських бойовиків в Сирії, які зіграли ключову роль в боротьбі з Ісламською державою. Однак Анкара вважає їх терористами через їх зв’язки з Робочою партією Курдистану (РПК), яка протягом 37 років проводить бунтівні акції проти турецького уряду.

Хоча РПК також вважається терористичною організацією в США і ЄС, Ердоган каже, що «Америка недостатньо жорстко бореться з терористичними організаціями, але підтримує їх зброєю і військовою технікою».

Ердоган повинен зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним 29 вересня на чорноморському курорті Сочі, і їх переговори будуть присвячені ситуації в Сирії.

Росія – головний союзник сирійського уряду, а Туреччина підтримує групи, які боролися за повалення президента Сирії Башара Асада. Однак російські та турецькі війська співпрацювали в Ідлібі, останньому оплоті повстанських сил, і в пошуках політичного рішення в країні, охопленій громадянською війною.

Ердоган заявив, що під час зустрічі з Путіним постарається зміцнити відносини з Москвою. – Ми прагнемо до подальшого розвитку наших двосторонніх відносин з Росією, – підкреслив він.

Відносини між США і Туреччиною були напруженими протягом декількох років, а два роки тому вони ще більше погіршилися, коли Анкара придбала російську систему протиракетної оборони С-400. Ця покупка привела до припинення продажу винищувачів F-35 Туреччині і введенню США санкцій відносно вищих посадових осіб турецької оборонної промисловості.