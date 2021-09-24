ГоловнаПолітика«Ми будемо прагнути до більш тісних відносин з Росією». Ердоган про «розчарування»...
Допомога проекту

«Ми будемо прагнути до більш тісних відносин з Росією». Ердоган про «розчарування» в переговорах з Байденом

PAP / EPA / Mary Altaffer / POOL
ПолітикаТУРЕЧЧИНА
Євгеній Подольський

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав, що його недавні переговори з президентом США Джо Байденом були такими, що розчаровують і що його країна буде прагнути до більш тісних відносин з Росією.

Виступаючи в Стамбулі, Ердоган заявив, що йому і Байдену не вдалося усунути свої розбіжності. Два лідери зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

– У переговорах з президентом Байденом, яких я очікував, бажаний результат не був досягнутий … Як дві країни НАТО, у нас, ймовірно, є дві різні точки зору, – сказав президент Туреччини журналістам.

Критика дій США

Ердоган розкритикував підтримку США курдських бойовиків в Сирії, які зіграли ключову роль в боротьбі з Ісламською державою. Однак Анкара вважає їх терористами через їх зв’язки з Робочою партією Курдистану (РПК), яка протягом 37 років проводить бунтівні акції проти турецького уряду.

Хоча РПК також вважається терористичною організацією в США і ЄС, Ердоган каже, що «Америка недостатньо жорстко бореться з терористичними організаціями, але підтримує їх зброєю і військовою технікою».

Ердоган повинен зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним 29 вересня на чорноморському курорті Сочі, і їх переговори будуть присвячені ситуації в Сирії.

Росія – головний союзник сирійського уряду, а Туреччина підтримує групи, які боролися за повалення президента Сирії Башара Асада. Однак російські та турецькі війська співпрацювали в Ідлібі, останньому оплоті повстанських сил, і в пошуках політичного рішення в країні, охопленій громадянською війною.

Ердоган заявив, що під час зустрічі з Путіним постарається зміцнити відносини з Москвою. – Ми прагнемо до подальшого розвитку наших двосторонніх відносин з Росією, – підкреслив він.

Відносини між США і Туреччиною були напруженими протягом декількох років, а два роки тому вони ще більше погіршилися, коли Анкара придбала російську систему протиракетної оборони С-400. Ця покупка привела до припинення продажу винищувачів F-35 Туреччині і введенню США санкцій відносно вищих посадових осіб турецької оборонної промисловості.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -

Матеріали за темою

Популярні новини

Свіжі новини

Dip.org.ua – це не просто туристичний портал України – це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичних місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам’ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт про туризм допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо найцікавіші музеї світу, публікуємо огляди країн, міст, пам’яток і курортів.

Простий і зручний майданчик де зібрана інформація про подорожі, нерухомості і навчанні за кордоном. Публікуємо актуальну інформацію візах, медичний туризм, гарячих турах, а також кращі пропозиції авіакомпаній і готелів.

Свіжа інформація про оголошення і контакти міжнародних організацій, посольств і консульств. Висвітлюємо політичні новини в Україні та світі.

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International