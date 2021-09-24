«Мы будем стремиться к более тесным отношениям с Россией». Эрдоган о «разочаровывающих» переговорах с Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его недавние переговоры с президентом США Джо Байденом были разочаровывающими и что его страна будет стремиться к более тесным отношениям с Россией.

Выступая в Стамбуле, Эрдоган заявил, что ему и Байдену не удалось устранить свои разногласия. Два лидера встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

— В переговорах с президентом Байденом, которых я ожидал, желаемый результат не был достигнут … Как две страны НАТО, у нас, вероятно, есть две разные точки зрения, — сказал президент Турции журналистам.

Критика действий США

Эрдоган раскритиковал поддержку США курдских боевиков в Сирии, которые сыграли ключевую роль в борьбе с Исламским государством. Однако Анкара считает их террористами из-за их связей с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в течение 37 лет проводит мятежные акции против турецкого правительства.

Хотя РПК также считается террористической организацией в США и ЕС, Эрдоган говорит, что «Америка недостаточно жестко борется с террористическими организациями, но поддерживает их оружием и военной техникой».

Как сообщает агентство AP, Эрдоган должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября на черноморском курорте Сочи, и их переговоры будут посвящены ситуации в Сирии.

Россия — главный союзник сирийского правительства, а Турция поддерживает группы, которые боролись за свержение президента Сирии Башара Асада. Однако российские и турецкие войска сотрудничали в Идлибе, последнем оплоте повстанческих сил, и в поисках политического решения в стране, охваченной гражданской войной.

Эрдоган заявил, что во время встречи с Путиным постарается укрепить отношения с Москвой. — Мы стремимся к дальнейшему развитию наших двусторонних отношений с Россией, — подчеркнул он.

Отношения между США и Турцией были напряженными в течение нескольких лет, а два года назад они еще больше ухудшились, когда Анкара приобрела российскую систему противоракетной обороны С-400. Эта покупка привела к приостановке продажи истребителей F-35 Турции и введению США санкций в отношении высших должностных лиц турецкой оборонной промышленности.