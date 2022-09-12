Hurriyet: Європейці прагнуть перечекати зиму в Туреччині та заощадити на рахунках

Європейці прагнуть забронювати готелі та апартаменти в Туреччині, щоб провести там найхолодніші місяці. Як повідомляє турецьке видання Hurriyet, тенденція намітилася після того, як ціни на газ та електрику в Європі злетіли до неба. “Побоюючись, що ситуація може стати ще гіршою, жителі Європи шукають житло в Туреччині”, – пише видання.

За словами Фермана Адемхана, представника Анатолійської асоціації туристичних адміністрацій (ATİD), наступні місяці обіцяють чудові можливості для готельєрів. Багато гостей з ЄС та Великобританії вважають за краще бронювати проживання відразу на всю зиму: це краще, ніж витрачати гроші на рахунки за газ та електрику.

Готелі та туркомпанії в Туреччині прагнуть залучити більше гостей, у тому числі європейських пенсіонерів з Німеччини, Великобританії, Нідерландів та скандинавських країн, які зацікавлені у тривалому проживанні.

Найефективніший метод – запропонувати найкращу ціну. На сайті європейського інтернет-турагентства Lidl Reisen, наприклад, рекламується тур на 3 тижні до готелю Castival 5* у Сіді вартістю 609 євро (1218 на двох). Ця ціна включає не тільки проживання в період з 2 по 23 грудня з all inclusive та трансфери, а й переліт з Кельну.